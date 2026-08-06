SpaceX: Αυτό είναι το σημάδι που άφησε ο πύραυλος Falcon 9 στη Σελήνη – Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την πρόσκρουση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Λίγες ώρες μετά την πρόσκρουση του ανώτερου σταδίου πυραύλου Falcon 9 της SpaceX στη Σελήνη, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες που αποτυπώνουν το σημείο της σύγκρουσης.

Τις φωτογραφίες κατέγραψε ο νοτιοκορεατικός σεληνιακός δορυφόρος Danuri (Korean Pathfinder Lunar Orbiter – KPLO), ο οποίος φωτογράφισε την ίδια περιοχή πριν και μετά την πρόσκρουση, αποκαλύπτοντας ένα νέο φωτεινό και σκοτεινό ίχνος κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν.

Οι εικόνες πριν και μετά την πρόσκρουση

Οι εικόνες ελήφθησαν από την κάμερα υψηλής ανάλυσης Lunar Terrain Imager (LUTI) του Danuri και παρουσιάζουν ένα νέο σημάδι που δεν υπήρχε σε προηγούμενες φωτογραφίες της ίδιας περιοχής.

Το ίχνος εμφανίζεται άλλοτε πιο φωτεινό και άλλοτε πιο σκοτεινό, ανάλογα με τον φωτισμό και τη γωνία λήψης, αποτελώντας την πρώτη οπτική ένδειξη της σύγκρουσης.

Η Νοτιοκορεατική Υπηρεσία Αεροδιαστήματος δημοσίευσε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας ότι προέρχονται από το σημείο όπου κατέληξε το ανώτερο στάδιο του Falcon 9.

Πρόσκρουση με ταχύτητα 8.700 χιλιομέτρων την ώρα

Το τμήμα του πυραύλου είχε εκτοξευθεί τον Ιανουάριο του 2025, μεταφέροντας δύο σεληνιακές αποστολές, πριν παραμείνει ανεξέλεγκτο στο Διάστημα.

Υπό την επίδραση της βαρύτητας και της ηλιακής ακτινοβολίας, η τροχιά του μεταβλήθηκε σταδιακά, οδηγώντας το τελικά σε πρόσκρουση στη σεληνιακή επιφάνεια το πρωί της 5ης Αυγούστου, με εκτιμώμενη ταχύτητα περίπου 8.700 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Παρότι η σύγκρουση δεν εγκυμονούσε κανέναν κίνδυνο για τη Γη, οι επιστήμονες παρακολουθούσαν στενά το γεγονός, καθώς προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να μελετηθεί η συμπεριφορά της σεληνιακής επιφάνειας έπειτα από πρόσκρουση μεγάλου τεχνητού αντικειμένου.

Το νέφος συντριμμιών εντοπίστηκε από τη Γη

Πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν οι δορυφορικές εικόνες, τηλεσκόπια στη Γη είχαν ήδη εντοπίσει το νέφος υλικού που εκτινάχθηκε από τη σύγκρουση, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόσκρουση πραγματοποιήθηκε όπως είχε προβλεφθεί.

Οι επιστήμονες αναμένεται τώρα να συνεχίσουν την ανάλυση των στοιχείων, προκειμένου να εκτιμήσουν το μέγεθος του κρατήρα που δημιουργήθηκε και την ποσότητα του υλικού που εκτοξεύθηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η πρόσκρουση του Falcon 9 δεν αποτελεί μοναδικό περιστατικό στην ιστορία της εξερεύνησης της Σελήνης.

Σύμφωνα με ειδικούς, δεκάδες ανθρώπινα κατασκευάσματα έχουν καταλήξει στη σεληνιακή επιφάνεια τις τελευταίες δεκαετίες, είτε σκόπιμα είτε εξαιτίας απώλειας ελέγχου.

Το 2022, τμήμα πυραύλου Long March 3C προσέκρουσε επίσης στη Σελήνη, δημιουργώντας έναν διπλό κρατήρα περίπου 29 μέτρων, αναφέρει το Space.com.

Ακόμη παλαιότερα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo, η NASA οδηγούσε σκόπιμα χρησιμοποιημένα στάδια πυραύλων και τμήματα σεληνακάτων σε ελεγχόμενες προσκρούσεις, ώστε οι σεισμογράφοι που είχαν εγκατασταθεί στην επιφάνεια να μελετήσουν τη δομή του εσωτερικού της Σελήνης.

Τα δεδομένα εκείνων των αποστολών βοήθησαν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη γεωλογική σύσταση του φυσικού δορυφόρου της Γης.