Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό – «Πέρασε από πάνω μας»

Τρομακτικές στιγμές βίωσαν στον πύρινο εφιάλτη πολίτες, επισκέπτες και πυροσβέστες στο Πόρτο Γερμενό, όταν τους κύκλωσε η φωτιά τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και τον Άγιο Βασίλειο το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και μέσα σε λίγες ώρες, λόγω των θυελλωδών ανέμων πέρασε στην Αττική και στο Πόρτο Γερμενό.

Στο βίντεο που ανέβασε η σελίδα Forecast Weather Greece, καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες όσων βρέθηκαν στο σημείο, για να φύγουν από την περιοχή. Ο Γιάννης Σταματάκης, που βρισκόταν στο Πόρτο Γερμενό, κατέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα εκτυλίχθηκαν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η φωτιά τους έκλεισε την έξοδο από το παραλιακό μέτωπο ενώ στη συνέχεια και από τον δρόμο που ανεβαίνει προς Βίλια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσουν μέσα από τις φλόγες που κατέκαψαν τα πάντα στο πέρασμά τους.

«Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο απ’ τον αποκλεισμό και την εκκένωση στο Πόρτο Γερμένο και την ψυχραιμία που έδειξα και δείξαμε ώστε να σώσουμε τους ανθρώπους και τα οχήματα τους για να μην καούν ζωντανοί μέσα στην πύρινη κόλαση» αναφέρεται στην περιγραφή του βίντεο.