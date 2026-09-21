Γάμος και βάφτιση στη Σύρο με… τράκτορα: Διπλή χαρά για τον Αποστόλη και την Εύα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Διαφορετική όσο και πρωτότυπη ήταν η ξεχωριστή ημέρα που έζησαν ο Αποστόλης Κωνσταντάκης και η Εύα Κόπελου, οι οποίοι, αφενός, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον ναό των Αγίων Αναργύρων, στη Σύρο, αφετέρου, συνδύασαν τη χαρά του μυστηρίου με τη βάφτιση του μικρού τους γιου, Κωνσταντίνου.

Το ζευγάρι θέλησε να δώσει έναν ξεχωριστό τόνο στη σημαντικότερη ημέρα της ζωής του, επιλέγοντας έναν τρόπο μετακίνησης που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Γύρισαν το νησί με τράκτορα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και διαφορετικό σκηνικό, άμεσα συνδεδεμένο με την επαγγελματική τους καθημερινότητα, σύμφωνα με το cyclades24.

Ο Αποστόλης και η Εύα εργάζονται και οι δύο στη μεταφορική εταιρεία TheoTrans Cargo Services E.E., γεγονός που έκανε την επιλογή του τράκτορα ακόμη πιο συμβολική και προσωπική.

Η ιδιαίτερη αυτή εμφάνιση τράβηξε, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα, προσφέροντας όμορφες εικόνες και χαμόγελα σε όσους τους συνάντησαν κατά τη διαδρομή.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με διπλή χαρά για την οικογένεια, καθώς μετά τον γάμο ακολούθησε και η βάφτιση του μικρού Κωνσταντίνου, μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης, χαράς και γιορτής, παρουσία συγγενών και φίλων.