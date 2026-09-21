Γάμος και βάφτιση στη Σύρο με… τράκτορα: Διπλή χαρά για τον Αποστόλη και την Εύα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ο Αποστόλης Κωνσταντάκης και η Εύα Κόπελου τέλεσαν τον γάμο τους και τη βάφτιση του γιου τους, Κωνσταντίνου, στον ναό των Αγίων Αναργύρων στη Σύρο. Το ζευγάρι επέλεξε να μετακινηθεί με τράκτορα στο νησί, δίνοντας έναν πρωτότυπο τόνο στην ημέρα τους, εμπνευσμένο από την επαγγελματική τους δραστηριότητα στη μεταφορική εταιρεία TheoTrans Cargo Services E.E

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διπλή χαρά για τον Αποστόλη Κωνσταντάκη και την Εύα Κόπελου στη Σύρο, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους, Κωνσταντίνο, κάνοντας μάλιστα τη μετακίνησή τους με τράκτορα.
  • Η επιλογή του τράκτορα ήταν συμβολική, καθώς ο Αποστόλης και η Εύα εργάζονται και οι δύο σε μεταφορική εταιρεία.
  • Η ιδιαίτερη αυτή εμφάνιση τράβηξε τα βλέμματα, προσφέροντας όμορφες εικόνες και χαμόγελα σε όσους τους συνάντησαν κατά τη διαδρομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαφορετική όσο και πρωτότυπη ήταν η ξεχωριστή ημέρα που έζησαν ο Αποστόλης Κωνσταντάκης και η Εύα Κόπελου, οι οποίοι, αφενός, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον ναό των Αγίων Αναργύρων, στη Σύρο, αφετέρου, συνδύασαν τη χαρά του μυστηρίου με τη βάφτιση του μικρού τους γιου, Κωνσταντίνου.

Το ζευγάρι θέλησε να δώσει έναν ξεχωριστό τόνο στη σημαντικότερη ημέρα της ζωής του, επιλέγοντας έναν τρόπο μετακίνησης που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Γύρισαν το νησί με τράκτορα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και διαφορετικό σκηνικό, άμεσα συνδεδεμένο με την επαγγελματική τους καθημερινότητα, σύμφωνα με το cyclades24.

Ο Αποστόλης και η Εύα εργάζονται και οι δύο στη μεταφορική εταιρεία TheoTrans Cargo Services E.E., γεγονός που έκανε την επιλογή του τράκτορα ακόμη πιο συμβολική και προσωπική.

Η ιδιαίτερη αυτή εμφάνιση τράβηξε, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα, προσφέροντας όμορφες εικόνες και χαμόγελα σε όσους τους συνάντησαν κατά τη διαδρομή.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με διπλή χαρά για την οικογένεια, καθώς μετά τον γάμο ακολούθησε και η βάφτιση του μικρού Κωνσταντίνου, μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης, χαράς και γιορτής, παρουσία συγγενών και φίλων.

ΣΥΡΟΣ

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