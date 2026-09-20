Μαίρη Συνατσάκη: Οι φωτογραφίες από το οικογενειακό ταξίδι στη Disneyland – «Μας αξίζει η χαρά…»

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Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής ταξίδεψαν στο Παρίσι μαζί με την κόρη τους. Το ζευγάρι και το παιδί του έζησαν όμορφες στιγμές στη Disneyland, με την επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να κάνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη διάσημη πλατφόρμα, φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο παγκοσμίου φήμης θεματικό πάρκο.

Η επιχειρηματίας, στη λεζάντα της αναφέρθηκε στους φόβους που είχε και στο πώς τελικά κατάφερε να τους πολεμήσει, ενώ έκανε μία πολύ τρυφερή ευχή.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Φοβόμουν να ονειρευτώ, φοβόμουν να κάνω σχέδια, φοβόμουν να ταξιδέψω, φοβόμουν να επιδιώξω την ευτυχία μέχρι που φοβήθηκα περισσότερο ότι θα ζω για πάντα έτσι…

Μας αξίζει η χαρά. Και μας την εύχομαι μέσα από την παιδική μου ψυχή που θυμήθηκε την μαγεία αυτές τις ημέρες».