Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες της «Silicon Valley»

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Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Η σημασία της επίσκεψης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καθιερωμένη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ φέτος έχει διαφορετική στόχευση, καθώς κυριαρχεί η οικονομία, οι επενδύσεις και το μεγάλο θέμα της εποχής και των επόμενων χρόνων, η τεχνητή νοημοσύνη.

Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος κι έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η Ελλάδα είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις με τη σταθερότητα, με τις φορολογικές προβλέψεις που υπάρχουν για τις ξένες επενδύσεις, αλλά και για το υψηλό δυναμικό που έχει η χώρα μας στον τομέα των τεχνολογιών.

Επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία στην ατζέντα

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution, με τη συμμετοχή της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Condoleezza Rice.

Επόμενος σταθμός θα είναι η Νέα Υόρκη, όπου σημαντικό μέρος του οικονομικού προγράμματος του πρωθυπουργού θα αφορά τις επενδύσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα συναντηθεί με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, η οποία τελεί υπό τη συμπροεδρία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, και του πρωθυπουργού του Καναδά, Mark Carney.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αφορά την ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών μέσω του συνδυασμού δορυφορικών συστημάτων και ψηφιακών μοντέλων, με εφαρμογές στη συλλογή περιβαλλοντικών και κλιματικών δεδομένων και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε γεύμα της ελληνικής ομογένειας, το οποίο συνδιοργανώνουν 28 οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC και HACC.

Η Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, αποτελεί την κεντρική ημέρα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το απόγευμα, τοπική ώρα, θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Γενικής Συζήτησης της 81ης Συνόδου, η οποία ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη προβλέπονται επίσης διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, καθώς και επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει το πρωί ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg.