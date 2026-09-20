Παρών στην ενθρόνιση του αρχιεπισκόπου Καναδά ο Γεραπετρίτης – Σημαντικές επαφές του ΥΠΕΞ στο Τορόντο

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Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης την Κυριακή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Καναδά. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας- Καναδά και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης παρευρέθηκε ακόμη στην ενθρόνιση του σεβασμιότατου αρχιεπισκόπου του Καναδά, Αποστόλου, σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καναδά, και απηύθυνε χαιρετισμό.

Και με την δήμαρχο της πόλης

Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε ακόμη με την δήμαρχο του Τορόντο, Ολίβια Τσόου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας-Τορόντο και η σημαντική συμβολή της ελληνικής κοινότητας στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό της πόλης.