Βαριές κατηγορίες Μπέου για τους διαιτητές του Βόλος-ΑΕΚ και για στοιχηματισμό – Δείτε βίντεο

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Αναφορά στον αθλητικό εισαγγελέα για να διερευνηθούν τα όσα υποστήριξε σχετικά με το παιχνίδι Βόλος- ΑΕΚ ενημέρωσε πως θα καταθέσει ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση καταλογισμού του πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, ενώ έκανε λόγο και για πιθανή σχέση των διαιτητικών αποφάσεων με τον στοιχηματισμό.

«Πήγα να πάρω τον γιο μου»

Αρχικά, ο κ. Μπέος αναφέρθηκε στο επεισόδιο μετά το τελευταίο σφύριγμα, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη για να προστατεύσει τον γιο του.

«Πήγα να πάρω τον γιο μου, γιατί είναι σε έξαλλη κατάσταση, είναι και μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το πιστεύει. Έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι. Επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί μου από πίσω. Ντροπή του!

Οι κάμερες να δείξουν το περιστατικό. Κακώς έγινε όλο το περιστατικό, αλλά έπρεπε να προστατεύσω κι εγώ το παιδί μου. Από εκεί και πέρα, να κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας για το ποιος πρέπει να τιμωρηθεί».

Στη συνέχεια, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη διαιτησία και τον στοιχηματισμό, ανακοινώνοντας ότι θα απευθυνθεί στον εισαγγελέα.

«Σήμερα παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο διπλό της ΑΕΚ. Κάνω καταγγελία. Αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα και οφείλει να το ψάξει, αν είχε συμμετοχή ο Τζήλος και ο Πολυχρόνης.

Μέχρι να απαντηθεί αυτό, ο Λανουά να τους θέσει στο περιθώριο».

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Επέμεινε για τη φάση του πέναλτι

Ο ίδιος επέμεινε ιδιαίτερα στη φάση του πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με την απόφαση και εξαπολύοντας επίθεση στον Λούκα Γιόβιτς.

«Αυτά τα πέναλτι τα δίνανε στη δεκαετία του ’90 και του ’00, σε βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Σήμερα ο Γιόβιτς φόρεσε τη μάσκα της Αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού, και κέρδισε πέναλτι μαϊμού.

Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Είναι ντροπή, ντροπή και ντροπή. Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, δεν ξαναμπαίνω στα γήπεδα. Δεν ξαναπάω στα γήπεδα, αν κάποιος πει ότι αυτό είναι πέναλτι».

Η τοποθέτηση του Μπέου αναμένεται πλέον να έχει και θεσμική συνέχεια, καθώς ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αναφορά στον αθλητικό εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες που ανέφερε σχετικά με τη διαιτησία και τον στοιχηματισμό