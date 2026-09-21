Μυρτώ Αλικάκη: “Αν αποφασίσω ότι δεν θέλω να κάνω κάτι, δεν το κάνω για κανέναν λόγο”

Η αγαπημένη ηθοποιός Μυρτώ Αλικάκη έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Gala και τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαϊωάννου με αφορμή τη νέα της θεατρική δουλειά.

Μέσα σε όλα, δε, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια γύρισε λίγο πίσω στον χρόνο και μίλησε για όλα όσα κρατάει σήμερα από την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η δραματική σειρά “Αναστασία” στο MEGA.

“Μεγάλο σκαλί στη ζωή μου η Αναστασία”

Ειδικότερα, η Μυρτώ Αλικάκη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν με ενοχλεί όταν η συζήτηση επιστρέφει ακόμη στην “Αναστασία”, καθόλου. Η “Αναστασία” πέρασε, έφυγε, τελείωσε αλλά για μένα είναι ένα μεγάλο σκαλί στη ζωή μου. Δεν νιώθω πια ότι ο κόσμος ασχολείται όλη την ώρα με την “Αναστασία”.

“Η αλήθεια είναι ότι μου έφερε και πολλή ταραχή. Χρειάστηκε να βρω προσωπική και επαγγελματική ισορροπία μέσα σε όλο αυτό, σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα και τη διαχείριση της. Δεν είναι εύκολο πράγμα η ξαφνική δημοσιότητα. Ευτυχώς, σχετικά γρήγορα, όλο αυτό καταλάγιασε μέσα μου, βρήκα τις άκρες μου, οπότε πλέον τώρα γυρίσω πίσω μόνο με θετικό πρόσημο. Θυμάμαι τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, τον Μηνά Χατζησάββα, τον Άλκη Κούρκουλο, την Μιρέλλα Παπαοικονόμου και όλα όσα μου έφερε, που ήταν σπουδαία”.

“Αλλά, όπως είπα, τρόμαξα. Και όταν ένας άνθρωπος τρομάζει, χρειάζεται να προστατευτεί και να γίνει λίγο απροσπέλαστος. Κάτι τέτοιο, βέβαια, μπορεί να εκληφθεί και ως σνομπ διάθεση. Αυτό συνέβη με εμένα τότε. Δεν έγινα σνομπ με τους ανθρώπους στον δρόμο, αλλά έγινα με τον χώρο. Εκείνα τα χρόνια υπήρχε κάτι αδηφάγο σε όλο αυτό και κάπως έπρεπε να προστατευτώ. Όταν δεν δείχνουν σεβασμό σε ένα παιδί 21 χρονών, κάποια στιγμή πρέπει να πατήσεις πόδι. Κι εγώ γενικά είμαι πεισματάρης άνθρωπος. Αν αποφασίσω ότι δεν θέλω να κάνω κάτι, δεν το κάνω για κανέναν λόγο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μυρτώ Αλικάκη σ’ αυτή τη νέα της συνέντευξη.