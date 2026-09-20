Κατερίνα Βρανά: «Είχα πανικοβληθεί, ότι η ομιλία μου θα χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου»

Η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε σε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» ότι αγνοούσε τα σημάδια που της έδινε το σώμα της πριν την περιπέτεια με την υγεία της. Η κωμικός μίλησε επίσης για το χιούμορ στις δύσκολες στιγμές και τον πανικό της, μήπως η ομιλία της επηρεάσει την επιστροφή της στο επάγγελμά της.

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Κατερίνα Βρανά
Φωτογραφία: Instagram/katerinavrana
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε ότι «το σώμα μου, μου έδινε σημάδια και τα είχα αγνοήσει» για ένα χρόνο.
  • Μιλώντας για το χιούμορ στις δύσκολες στιγμές, η αγαπημένη καλλιτέχνις απάντησε ότι «είναι μερικές φορές που όσο και να ψάξεις, δεν μπορείς να βρεις χιούμορ». Τόνισε ωστόσο πως το βρήκαν οι γύρω της, η οικογένειά της.
  • «Είχα πανικοβληθεί, ότι η ομιλία μου θα χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου», εξήγησε η Κατερίνα Βρανά σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

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«Το σώμα μου, μου έδινε σημάδια και τα είχα αγνοήσει», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Βρανά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Μια Ελλάδα παρέα», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Η καταξιωμένη κωμικός μίλησε, μεταξύ άλλων, για το θέμα του χιούμορ, καθώς και για το γεγονός πως το σώμα της, της έδινε σημάδια ένα χρόνο πριν ξεκινήσει η περιπέτεια με την υγεία της.

Σε ερώτηση για το αν έχασε το χιούμορ της στις δύσκολες στιγμές, η αγαπημένη καλλιτέχνις απάντησε ότι: «Είναι μερικές φορές που όσο και να ψάξεις, δεν μπορείς να βρεις χιούμορ. Αλλά και φορές που εγώ δεν ένιωθα καλά, δεν χρειάστηκε εγώ να βρω χιούμορ, το βρήκαν οι γύρω μου, η οικογένειά μου». 

«Είχα πανικοβληθεί, ότι η ομιλία μου θα χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου», εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Κατερίνα Βρανά.

Ακόμα, είπε ότι: «Το σώμα μου, μου έδινε σημάδια και τα είχα αγνοήσει. Ένα χρόνο πριν, συνέχεια. Ο λόγος που τα αγνοούσα είναι γιατί είχε πάρει μπρος η καριέρα μου και σε διεθνές επίπεδο».

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