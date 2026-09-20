Κατερίνα Βρανά: «Είχα πανικοβληθεί, ότι η ομιλία μου θα χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου»

«Το σώμα μου, μου έδινε σημάδια και τα είχα αγνοήσει», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Βρανά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Μια Ελλάδα παρέα», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Η καταξιωμένη κωμικός μίλησε, μεταξύ άλλων, για το θέμα του χιούμορ, καθώς και για το γεγονός πως το σώμα της, της έδινε σημάδια ένα χρόνο πριν ξεκινήσει η περιπέτεια με την υγεία της.

Σε ερώτηση για το αν έχασε το χιούμορ της στις δύσκολες στιγμές, η αγαπημένη καλλιτέχνις απάντησε ότι: «Είναι μερικές φορές που όσο και να ψάξεις, δεν μπορείς να βρεις χιούμορ. Αλλά και φορές που εγώ δεν ένιωθα καλά, δεν χρειάστηκε εγώ να βρω χιούμορ, το βρήκαν οι γύρω μου, η οικογένειά μου».

«Είχα πανικοβληθεί, ότι η ομιλία μου θα χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου», εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Κατερίνα Βρανά.

Ακόμα, είπε ότι: «Το σώμα μου, μου έδινε σημάδια και τα είχα αγνοήσει. Ένα χρόνο πριν, συνέχεια. Ο λόγος που τα αγνοούσα είναι γιατί είχε πάρει μπρος η καριέρα μου και σε διεθνές επίπεδο».