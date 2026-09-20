Βραζιλία: 17χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια στην τάξη – Δεν της άρεσε ο βαθμός που της έβαλε – ΒΙΝΤΕΟ

Στη Βραζιλία, μια 17χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της μέσα στην τάξη, στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά από χαμηλό βαθμό σε διαγώνισμα μαθηματικών.

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Διεθνή Νέα

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 17χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια εντός τάξης στη Βραζιλία.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά τη βαθμολόγηση γραπτού διαγωνίσματος μαθηματικών, καθώς η μαθήτρια δεν της άρεσε ο βαθμός.
  • Η μαθήτρια συνελήφθη για το περιστατικό, αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης καθώς είναι ανήλικη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Βραζιλία, μία 17χρονη μαθήτριά επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά της μέσα στο σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο η καθηγήτρια και η μαθήτρια εμφανίζονται αρχικά να συνομιλούν. Ωστόσο μετά τη βαθμολόγηση γραπτού διαγωνίσματος μαθηματικών, η 17χρονη βγάζει μαχαίρι και επιχειρεί να επιτεθεί στην εκπαιδευτικό.

Τότε η καθηγήτρια σηκώνεται από τη θέση της και πιάνει τα χέρια της μαθήτριας καθώς προσπαθεί να την αφοπλίσει. Η 17χρονη συνεχίζει την επίθεση. Τελικά η καθηγήτρια δεν καταφέρνει να πάρει το μαχαίρι και τρέχει έξω.

Η μαθήτρια συνελήφθη για το περιστατικό αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης καθώς είναι ανήλικη.

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