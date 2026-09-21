Γερμανία: Μαύρη Κυριακή για το CDU – Θρίαμβοι για AfD και Die Linke – Δείτε βίντεο

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Καταστροφική εκλογική Κυριακή περίμενε το CDU στη Γερμανία.

To AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία με 38,2%, ενώ στο Βερολίνο η Αριστερά (Die Linke) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Για τους Χριστιανοδημοκράτες, το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% τούς αφήνει εκτός κρατιδιακού Κοινοβουλίου και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοσή τους σε κρατιδιακές εκλογές στη μεταπολεμική Γερμανία.

Μόλις 4,9%

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί, το προσωρινό επίσημο αποτέλεσμα της εκλογικής αρχής δίνει στην AfD 38,2%, έναντι 35,5% του SPD. Ακολουθούν η Αριστερά με 6,5% και οι Πράσινοι με 5,7%.

Το CDU περιορίζεται στο 4,9%- με το ακριβές ποσοστό να βρίσκεται περίπου στο 4,89% – και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Εκτός μένει και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), με 4,8%.

Το αποτέλεσμα γράφει αρνητική ιστορία για τους Χριστιανοδημοκράτες. Μέχρι σήμερα, η χειρότερη επίδοση του CDU σε κρατιδιακή αναμέτρηση ήταν το 9% στη Βρέμη το 1951. Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο βρίσκεται σχεδόν τέσσερις μονάδες χαμηλότερα.

Το CDU, ένα από τα κόμματα που κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή της μεταπολεμικής Γερμανίας, δεν θα εκπροσωπείται έτσι στη νέα Βουλή του κρατιδίου.

Η απουσία τόσο του CDU όσο και του BSW από τη Βουλή επηρεάζει καθοριστικά και την κατανομή των εδρών. Σύμφωνα με την προσωρινή επίσημη κατανομή, το AfD λαμβάνει 32 από τις 71 έδρες, το SPD 29, ενώ Αριστερά και Πράσινοι από πέντε. Ένας συνδυασμός SPD, Αριστεράς και Πρασίνων θα διέθετε επομένως 39 έδρες, πάνω από τις 36 που απαιτούνται για πλειοψηφία.

Ο Φρίντριχ Μερτς δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει το μέγεθος της ήττας.

«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, αποδίδοντας την επίδοση του κόμματός του στην ισχυρή πόλωση ανάμεσα στο SPD και το AfD. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του CDU ή την καγκελαρία.

Ο Μερτς επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησής του και υποστήριξε ότι οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνησή του αποτελούν απάντηση στην ενίσχυση αντισυστημικών και αυταρχικών πολιτικών δυνάμεων.

Για πρώτη φορά

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου το Die Linke αναδεικνύεται για πρώτη φορά ισχυρότερη πολιτική δύναμη.

Στην τελευταία καταμέτρηση που είχε δημοσιεύσει η εκλογική αρχή, με 4.110 από τις συνολικά 4.114 εκλογικές μονάδες ενσωματωμένες, η Αριστερά συγκέντρωνε 25,7% των δεύτερων ψήφων, καταγράφοντας άνοδο 13,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2023.

🇩🇪 LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA GANÓ EN BERLÍN Proyecciones de ZDF en Berlín colocan a La Izquierda (Die Linke) en primer lugar con 26%, seguida por la CDU (20%), Los Verdes (15,5%), AfD (13,5%), SPD (12%) y BSW (5%), anticipando complejas negociaciones de coalición.… — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 20, 2026

Το CDU υποχωρεί στο 18,8%, χάνοντας 9,5 μονάδες, ενώ το AfD ανεβαίνει στο 16,3%, ενισχυμένη κατά 7,2 μονάδες.

Οι Πράσινοι βρίσκονται στο 14,3%, το SPD στο 12,1%, ενώ το BSW μένει κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή με 4,7%. Η FDP περιορίζεται στο 2,5%.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, φθάνοντας στο 74,2%, περίπου 11 μονάδες υψηλότερα από την προηγούμενη αναμέτρηση.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε πανηγυρισμούς στην εκλογική συγκέντρωση της Αριστεράς, με την επικεφαλής υποψήφια Ελίφ Εράλπ να δηλώνει ότι το κόμμα της φιλοδοξεί πλέον να αναλάβει την ηγεσία της πόλης.

«Από σήμερα αλλάζουμε μαζί το Βερολίνο και το κάνουμε ένα καλύτερο μέρος», δήλωσε στους υποστηρικτές της.

«Στην πόλη μας, η αγάπη και η δικαιοσύνη νίκησαν το μίσος και αυτό το μήνυμα βγαίνει προς όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Η Εράλπ έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της ατζέντας το στεγαστικό πρόβλημα και το κόστος των ενοικίων, τα οποία αποτέλεσαν κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής αναμέτρησης στη γερμανική πρωτεύουσα.

Τα αποτελέσματα στα δύο κρατίδια δημιουργούν νέο πολιτικό πονοκέφαλο για τον Μερτς, καθώς το CDU χάνει σημαντικές δυνάμεις και στις δύο αναμετρήσεις.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία βρίσκεται πλέον εκτός Βουλής, ενώ στο Βερολίνο χάνει την πρώτη θέση και σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023. Την ίδια στιγμή, δύο κόμματα στα αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος ενισχύονται: το AfD κατακτά την πρώτη θέση στο βορειοανατολικό κρατίδιο και το Die Linke επικρατεί στη γερμανική πρωτεύουσα.

Τυπικά, τα παραπάνω αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά επίσημα, καθώς η τελική νομική επικύρωση από τις αρμόδιες εκλογικές επιτροπές ακολουθεί τις επόμενες ημέρες. Στο Μεκλεμβούργο, πάντως, η καταμέτρηση της εκλογικής βραδιάς έχει ολοκληρωθεί, ενώ στο Βερολίνο η τελευταία δημοσιευμένη επίσημη ενημέρωση απείχε μόλις τέσσερις εκλογικές μονάδες από την πλήρη ενσωμάτωση.