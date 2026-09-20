Διπλές εκλογές στη Γερμανία: «Συνέπειες» για τον καγκελάριο Μερτς ζήτησε η Αλίς Βάιντελ – Τάχθηκε υπέρ συνασπισμών CDU-AfD

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Διεθνή Νέα

Αλίς Βάιντελ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αρχηγός της AfD, Αλίς Βάιντελ, ζήτησε «συνέπειες» για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς μετά τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.
  • Η κυρία Βάιντελ τόνισε ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και επέκρινε το «τείχος πυρός» εναντίον της AfD.
  • Ο κ. Μερτς, πάντως, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, έχοντας εξασφαλίσει την στήριξη της ηγεσίας του CDU.

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«Συνέπειες» για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ μετά τα σημερινά δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και τόνισε ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU).

«Η ασθενής εμφάνιση του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς και στο Βερολίνο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οφείλεται εν μέρει στην αντικατάστασή του από την AfD ως λαϊκό κόμμα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα: Ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πρέπει να το κάνει για το κόμμα του και για τη Γερμανία (…) Οι ψηφοφόροι επιλέγουν σταθερά κέντρο και δεξιά. Το CDU θα μπορούσε εδώ και καιρό να είχε σχηματίσει κυβέρνηση με την AfD σε ομοσπονδιακό και σε κρατιδιακό επίπεδο. Ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στην πολιτική και ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα», δήλωσε πριν από λίγο η κυρία Βάιντελ και σημείωσε ότι στόχος του κόμματός της είναι να ξεκινήσει συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με το CDU, – «χωρίς να συμβιβαστούμε»-, ενώ επέκρινε το «τείχος πυρός» εναντίον της AfD. Το αποτέλεσμα, είπε, είναι η Αριστερά να είναι η ισχυρότερη δύναμη στο Βερολίνο.

Ο κ.Μερτς πάντως, σε δήλωσή του αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης εκτίμησης αποτελέσματος, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την στήριξη της ηγεσίας του CDU.

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