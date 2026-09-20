Βουλιαγμένη: «Πέθανε για μία βλακεία» λέει η σύζυγος του 82χρονου – Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 76χρονος

Ανείπωτη τραγωδία το πρωί της Κυριακής στην Ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με 76χρονο για ασήμαντη αφορμή. Η αντιπαράθεση φέρεται να ξέσπασε με αφορμή τις ξαπλώστρες.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης» ένας 76χρονος μαζί με μια 21χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο απόστρατος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού για μια ξαπλώστρα, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά την διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος κατέρρευσε και υπέστη ανακοπή.

Νοσοκόμα που βρισκόταν στο σημείο ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης και με τον απινιδωτή που υπήρχε στον χώρο. Τις προσπάθειες συνέχισε το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, χρησιμοποιώντας επίσης απινιδωτή. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 82χρονου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή.

Συνελήφθη ο 76χρονος

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, συνελήφθη ο 76χρονος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης ενώ η 21χρονη, που ήταν μαζί του αφέθηκε ελεύθερη.

Παράλληλα, έχει προσαχθεί και ο υπεύθυνος του καταστήματος στην παραλία, προκειμένου να δώσει πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συλληφθεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος.

Ο 76χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα οδηγηθεί το πρωί της Δευτέρας στον εισαγγελέα.

«Πέθανε ο σύζυγος για μία βλακεία»

Η σύζυγός του 82χρονου μίλησε στον ANT1 και ανέφερε:«Ξαφνικά ένα ζευγάρι από μία πλαζ που ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά ντε να πάρει τις ξαπλώστρες τις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστρες και καρέκλες άδειες ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 ετών επετέθη στον σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γρονθοκοπήματα ήταν στην καρδιά»

«Πέθανε ο σύζυγος για μία βλακεία, σε μία πλαζ άδεια που μπορούσες να κάτσεις σε 150 καθίσματα» κατέληξε.

«Δεν τον σκότωσα εγώ» υποστηρίζει ο 76χρονος

Ο 76χρονος συλληφθείς δίνει άλλη εικόνα για το πως έγινε το θανατηφόρο σκηνικό.

Μιλώντας στο Mega, o 76χρονος υποστήριξε: «Δεν τον σκότωσα εγώ. Για το πώς έγινε; Κακιά ώρα. Κακή στιγμή, που λένε. Αυτός είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω εγώ ξαπλώστρες με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός, “άστες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και τη χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά.

“Βρε άνανδρε χτυπάς τις γυναίκες” του λέω. Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει, όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κι εμένα μία στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί κι έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς, δεν ξέρω» υποστήριξε ο 76χρονος.

«Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε»

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».

«Δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά»

Άλλος λουόμενος τόνισε: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ και αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass».