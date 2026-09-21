Θρίλερ στην Κορινθία: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που φέρεται να επιτέθηκε σε κατοίκους – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών υπάρχει στην Αλμυρή Κορινθίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, άνδρας που φέρει μεγάλο μαχαίρι κινείται στην περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Ματίνα Παξου, το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε από το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο άνδρας άρχισε να φωνάζει «βοήθεια» μέσα από το δάσος της Αλμυρής, κινητοποιώντας κατοίκους της περιοχής.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος, ο άνδρας φέρεται να έχει εισέλθει μέχρι στιγμής σε τέσσερις κατοικίες, απειλώντας τους ενοίκους. Κάτοικοι, ακούγοντας τις φωνές και την αναστάτωση, βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους προκειμένου να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας εκτιμάται ότι παραμένει κρυμμένος μέσα στη δασική έκταση. Κατά διαστήματα, μάλιστα, αναφέρεται ότι ακούγεται να φωνάζει εκ νέου για βοήθεια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του. Η επιχείρηση μέσα στο δάσος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του σκότους, με τις έρευνες να αναμένεται να ενταθούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Στην επιχείρηση, εκτός από την αστυνομία, συνδράμει και η Εθελοντική Ομάδα Γαλατακίου.