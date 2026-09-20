Θάνατος Μαζωνάκη – Διευκρινίσεις από τον ΙΣΑ: «Δεν υπήρξε καμία καταγγελία για το ιατρείο και καμία εισαγγελική παρέμβαση στον Σύλλογο»

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, δίνει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος «με αφορμή δημόσιες αναφορές των τελευταίων ημερών, στις οποίες περιλαμβάνονται ανακριβείς και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου που εμπλέκεται στο θάνατο του Γ. Μαζωνάκη», θεωρεί αναγκαίο «να αποκαταστήσει την πραγματικότητα και να παραθέσει τα πραγματικά περιστατικά».

Αναλυτικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι «από το έλεγχο του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΙΣΑ, διαπιστώθηκε ότι από 4-7-2013 που αδειοδοτήθηκε το εν λόγω ιατρείο έως την 9-9-2026 δεν υπάρχει καμία καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου και τα εγκαταστημένα σε αυτό μηχανήματα.

Ο ΙΣΑ, πέρα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιεί, επιλαμβάνεται κάθε καταγγελίας που υποβάλλεται, ενεργοποιώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Παράλληλα, αξιοποιεί κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αποδεικνύεται, τον Ιούλιο 2025 κατόπιν πληροφόρησης από ιατρό σε άτυπη, προσωπική επικοινωνία, δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο, με σαφείς οδηγίες για τη διερεύνηση των αναφερόμενων θεραπειών και της ύπαρξης των σχετικών μηχανημάτων.»

Συνεχίζοντας ο Σύλλογος επισημαίνει ότι «ο εν λόγω ιατρός μέλος του ΙΣΑ, αρνήθηκε να κάνει έγγραφη καταγγελία του στον ΙΣΑ, παρά το γεγονός ότι του εζητήθη, προκειμένου να διευκολυνθεί περισσότερο ο έλεγχος με τη συνδρομή και άλλων αρχών (ΕΑΔ, Αστυνομίας κλπ).»

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, «κατά τους τρεις απροειδοποίητους ελέγχους που εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν μηχάνηματα πλασμαφαίρεσης, στα οποία αναφέρετο η προφορική ενημέρωση. Η διαπίστωση αυτή αφορά στα ευρήματα κατά τον χρόνο των συγκεκριμένων εξονυχιστικών ελέγχων από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ.

Ειδικότερα, την 23.7.2026, η Ιωάννα Γάκα, ιατρός άνευ ειδικότητας, απηύθυνε στον ΙΣΑ την από 21.7.2026 επιστολή- Δήλωσή της, με θέμα: “Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας”.

Και περαιτέρω ότι : “Με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι προέβην στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα οζονοθεραπείας.”

Λόγω της κατά τα άνω ρητής δηλώσεως της ιατρού και μέλους του ΙΣΑ επί δεκαετίες, ότι δηλαδή πρόκειται περί αναπληρωματικού προσαρτήματος οζονοθεραπείας, η αρμόδια υπάλληλος των Διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ, έθεσε την ανωτέρω επιστολή- δήλωση μετά των συνημμένων σε αυτή εγγράφων και στοιχείων στο σχετικό φάκελο, προκειμένου ο φάκελος αυτός να τεθεί στη αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ ώστε η τελευταία να ενεργήσει σχετικό έλεγχο στο άνω συστεγαζόμενο ιατρείο, όπως και μεταξύ άλλων, διαπιστώσει τη νομιμότητα κατοχής και χρήσης του.

Την 4.9.2026 η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΣΑ, και κατά την επιστροφή της από την κανονική άδεια που είχε λάβει, προέβη σε επεξεργασία της άνω επιστολής- δηλώσεως και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων και στοιχείων και διαπίστωσε ότι μεταξύ αυτών, ήταν και το από 5.6.2026 τιμολόγιο στην αγγλική γλώσσα (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) και την αναφορά σε αυτό ότι επρόκειτο για αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device».

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ο προγραμματισμός αιφνίδιου ελέγχου – αυτοψίας της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, στα συστεγαζόμενα 2 ιατρεία, εντός των επομένων ημερών του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαπιστώσει την ακριβή φύση του αναφερομένου στο άνω τιμολόγιο, μηχανήματος».

Χαρακτήρας των υπηρεσιακών εγγράφων

Στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ αναφέρεται στις Εκθέσεις Ελέγχου, σημειώνοντας ότι «αποτελούν εσωτερικά έγγραφα της υπηρεσίας του ΙΣΑ. Αριθμός πρωτοκόλλου τίθεται σε Πορίσματα ελέγχου, τα οποία εκδίδονται κατόπιν της ολοκλήρωσης της ελεγκτικής διαδικασίας.

Η δε τελευταία Έκθεση Ελέγχου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, επειδή επρόκειτο να διαβιβαστεί και διαβιβάστηκε, στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.»

Τι ισχύει για την εισαγγελική έρευνα

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ «διαψεύδει κατηγορηματικά και απόλυτα, κάθε πληροφορία που έχει δημοσιοποιηθεί και σύμφωνα με την οποία υπήρξε, δήθεν, εισαγγελική παρέμβαση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μεταξύ των ανακριβειών που έχουν αναπαραχθεί, είναι και, δήθεν, ο ισχυρισμός ότι “μπήκε Εισαγγελέας” στον ΙΣΑ. Οι ως άνω πληροφορίες είναι αναληθέστατες και εκτός πραγματικότητας.

Ενώ το αληθές είναι ότι ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε από τον ΙΣΑ πληροφορίες περί των ελέγχων στο συγκεκριμένο ιατρείο, οι οποίες και θα παρασχεθούν.

Ο ΙΣΑ καλεί όσους αναφέρονται δημόσια στην υπόθεση να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες πριν από τη δημοσιοποίηση και την αναπαραγωγή τους. Ατεκμηρίωτες αναφορές δημιουργούν μόνο παραπλανητικές εντυπώσεις», καταλήγει ο Σύλλογος.