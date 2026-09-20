Θάνατος Μαζωνάκη: Η μαρτυρία της γραμματέας για «μέθη», το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό και οι «μπίζνες» του παθολόγου – Τι θα καταθέσει ο υπνοθεραπευτής

Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το απόγευμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της έρευνας των Αρχών. Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλή τραγουδιστή.

Η μαρτυρία της γραμματέας – «Άκουσα τη λέξη “μέθη”»

Μία από τις γραμματείς των δύο κατηγορούμενων γιατρών, η οποία είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν εκείνος μπει στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, μίλησε στον ΑΝΤ1 και αποκάλυψε όσα είδε και άκουσε στο ιατρείο του Κολωνακίου την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή. Μάλιστα περιέγραψε και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενες του ιατρείου μετά το περιστατικό.

«Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στεναχωριόμαστε όλοι μας. Τα κορίτσια που ήταν εκεί βλέπουν εφιάλτες κάθε βράδυ» ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Μου είπε “καλησπέρα”, είδε έναν γνωστό του, που ήταν στο ιατρείο, έχει ήδη δώσει κατάθεση ο άνθρωπος, είχαν να συναντηθούν πολλά χρόνια. Μετά από λίγο τον πήρε η γιατρός μέσα».

Όπως υποστηρίζει, η ίδια αποχώρησε από το ιατρείο στις 15:20 και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο. «Εγώ έφυγα 15:20, οπότε μέχρι εκείνη την ώρα, επειδή ήταν όλα ήσυχα, γενικά επικρατούσε πολλή ησυχία στον χώρο, ο γιατρός είχε ξαπλώσει, ξεκουραζόταν, περίμενε το επόμενό του ραντεβού, γιατί είχε γυρίσει από το φαΐ του και μέχρι την ώρα που εγώ έκλεισα την πόρτα του ιατρείου, ήταν όλα ήσυχα. Εγώ ενημερώθηκα από το διαδίκτυο για το συμβάν δύο ώρες αργότερα».

Οταν πληροφορήθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επικοινώνησε αμέσως με τις συναδέλφους της στο ιατρείο. Σύμφωνα με την ίδια, μία από τις λέξεις που άκουσε να της λένε ήταν η «μέθη», δηλαδή η ελαφρά νάρκωση που εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Η γραμματέας ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι επρόκειτο για εικασία και ότι δεν γνωρίζει εάν πράγματι είχε εφαρμοστεί στον τραγουδιστή.

«Αυτό ήταν μία εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις “κλειδιά”, όπως μέθη και κάποιες άλλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γραμματέας αναφέρθηκε και στον καθαρισμό του χώρου μετά το περιστατικό, σημειώνοντας ότι πληροφορήθηκε σχετικά όταν οι εργαζόμενες πήγαν να καταθέσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. «Από όσο ενημερώθηκα, όταν είχαμε πάει να δώσουμε και κατάθεση με τα κορίτσια στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ναι, όντως τον καθάρισαν, οι νοσηλεύτριες τον χώρο. Τώρα δεν ξέρω αν το έκαναν από μόνες τους μηχανικά ή αν ειπώθηκε κάτι από τη γιατρό. Αυτό δεν το ξέρω», υποστήριξε .

Η ίδια μίλησε και για τη σχέση των δύο γιατρών με τον υπνοθεραπευτή που έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας. «Σίγουρα υπήρχε μια επικοινωνία. Αν τον είχα δει νομίζω ήταν παλαιότερα, όχι πρόσφατα. Είχαν μια άτυπη συνεργασία με τη γιατρό. Κατά κάποιο τρόπο είχε νοικιάσει, από ό,τι ξέρω, μια φορά τον άλλο χώρο στην Πατριάρχου, όχι στην Καρνεάδου, για να κάνει ένα σεμινάριό του», είπε.

«Άστα. Η …, τού έδωσε μέθη»

Σε «μέθη» αναφέρεται και μία άλλη εργαζόμενη του ιατρείου. Σε μήνυμα που έστειλε σε συγγενικό της πρόσωπο κάνει λόγο για «μέθη» που έγινε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Άστα. Η …, τού έδωσε μέθη» φέρεται σύμφωνα με το MEGΑ, να ανέφερε το μήνυμα, το οποίο λίγο αργότερα διαγράφηκε.

Είναι νόμιμο να χορηγείται μέθη σε ιατρεία; Ποιος μπορεί να την χορηγήσει;

«Για να γίνει μέθη θα πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος, εκπαιδευμένος στο να χορηγεί μέθη. Και θα πρέπει πέρα από την παρουσία αναισθησιολόγου να υπάρχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος, ώστε αν η μέθη βαθύνει, να μπορεί να την αναστρέψει, να διασωληνώσει», τόνισε στο MEGA, ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Αν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν την πλασμαφαίρεση, θα φανεί στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων; Και το κυριότερο… μπορεί τυχόν μία τέτοια πράξη, που επιφέρει γενική αναισθησία, να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οργανισμό του γνωστού τραγουδιστή;

«Φυσικά και θα έχουμε αποτελέσματα, εφόσον έχει χορηγηθεί μέθη. Θα ανιχνευθεί δηλαδή και η ουσία που έχει χορηγηθεί και η συγκέντρωσή της. Ανάλογα με τον τύπο της μέθης, πρέπει να χορηγηθεί και η ανάλογη ποσότητα των ουσιών, η οποία αν υπερβεί τα όρια μπορεί και να προκαλέσει ανακοπή μέσω της αναπνευστικής καταστολής», λέει ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Τι θα καταθέσει στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί τη Δευτέρας ο υπνοθεραπευτής που έχει μπει στο «κάδρο» της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να παραδεχτεί ότι πράγματι διατηρούσε επαγγελματικές σχέσεις με τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου και ότι σύστηνε ο ένας τον άλλον σε ασθενείς. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο χώρο των γιατρών, φαίνεται πως δεν θα αρνηθεί ότι είχε πραγματοποιήσει κάποια σεμινάρια στον συγκεκριμένο χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε ξανακάνει υπνοθεραπεία και είχε κλείσει το πρώτο του ραντεβού για εκείνο το απόγευμα.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται, μάλιστα, να αναφερθεί σε δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, του έκλειναν τα ραντεβού. Το ένα από αυτά τα πρόσωπα φέρεται να ήταν εκείνο που σύστησε στον Γιώργο Μαζωνάκη τον υπνοθεραπευτή και επικοινώνησε προκειμένου να κλείσει το ραντεβού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει και ο ίδιος με τον υπνοθεραπευτή, ωστόσο το ραντεβού δεν το έκλεισε ο ίδιος, αλλά πρόσωπο από το περιβάλλον του.

Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να υποστηρίξει ότι τη στιγμή που εστάλη, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για μήνυμα που του έστειλε η γιατρός, καθώς γνώριζε ότι αμέσως μετά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή.

Η πρώτη συνάντηση των δύο γιατρών στις φυλακές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί συναντήθηκαν στο επισκεπτήριο των φυλακών Κορυδαλλού. Για λίγα λεπτά τούς αφαιρέθηκαν οι χειροπέδες και μίλησαν.

Ο γιατρός «πουλούσε» τεχνογνωσία εκπαιδεύοντας συναδέλφους του σε «αναγεννητικές θεραπείες»

Μια άκρως επικερδή «φάμπρικα» με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας και αναζωογόνησης είχε στήσει ο γνωστός γιατρός του Κολωνακίου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προφυλακισμένος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατρός διοργάνωνε σεμινάρια, συμμετείχε σε συνέδρια και πουλούσε τεχνογνωσία σε συναδέλφους του.

Αναλυτικότερα, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυτταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπειών και βλαστοκυττάρων.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίστηκε με άλλη συνάδελφο του, δερματολόγο από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγήρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη.

Στην περιγραφή της φωτογραφίας, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντηση τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής.

Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυττάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

«Αυτή είναι η ασφαλέστερη διαδικασία που έχω συναντήσει», είχε χαρακτηριστικά αναφέρει σε συνέντευξή του. «Πρόκειται για αυτόλογα βλαστοκύτταρα, δηλαδή χρησιμοποιούνται τα δικά σας κύτταρα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να βλάψετε τον εαυτό σας ούτε κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων. Είναι μια διαδικασία ανώδυνη και εύκολη, η οποία μπορεί να επαναληφθεί. Εξ όσων γνωρίζω, εφόσον η διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής τέχνης, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ασθενή»

Τον Οκτώβριο του 2024, στη Βαλένθια της Ισπανίας ήταν ομιλητής σε συνέδριο για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου όπου παρουσίασε τις εφαρμογές του συστήματος. Και το 2025 στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα, συμμετείχε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο, όπου η παρουσίαση αφορούσε αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα για τη μείωση και αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας μέσω συνδυαστικών θεραπειών και αναγεννητικής.

Ο ιατρός μάλιστα παρουσίαζε δικές του μελέτες. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία-διαφάνεια την οποία εμφάνιζε σε πελάτες και συναδέλφους του, ισχυριζόταν πως με τη μέθοδό του μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά σχεδόν οκτώ χρόνια.

Μάλιστα σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες.

«Αν και η λήψη μπορεί να γίνει και από τον μυελό των οστών, προτιμούμε το περιφερικό αίμα, καθώς μας παρέχει την απαραίτητη ποιότητα και ποσότητα κυττάρων για την επίτευξη των βέλτιστων θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς μας», ανέφερε ο 54χρονος γιατρός.

Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις προηγμένες, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Μάλιστα οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρείχαν πρακτική εξάσκηση ή επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν -όπως αναγράφουν- επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν την δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγήρανσης στο εξωτερικό.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο

Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για τις μπίζνες του προφυλακισμένου γιατρού δημοσίευσε η ΕΡΤ, στο οποίο ένα κέντρο αισθητικής και αντιγήρανσης στις Φιλιππίνες διαφημίζει τις πρακτικές του παρουσιάζοντας μια «θαυματουργή» θεραπεία για αντιγήρανση με την οποία «μπορείς να φαίνεσαι οκτώ χρόνια νεότερος».

Σύμφωνα με το διαφημιστικό σποτ, στο πρώτο στάδιο της θεραπείας, νιώθεις νεότερος κατά 4,4 χρόνια και στο δεύτερο, με τα βλαστοκύτταρα, «αφαιρούνται» άλλα 3,45 χρόνια.