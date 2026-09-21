Νεότερα από Ηγουμενίτσα: Τι ισχυρίζεται ο 27χρονος που ενημέρωσε την αστυνομία – Δείτε φωτό

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηγουμενίτσα ύστερα τον εντοπισμό πτώματος στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της πόλης, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thespro.gr, η σορός ανήκει σε νεαρή Ελληνίδα, ηλικίας περίπου 25 ετών, που φέρει τουλάχιστον δύο βαθιά τραύματα στην καρωτίδα και το πόδι, από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Οι αστυνομικοί βρήκαν την γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, μετά τα φονικά χτυπήματα που δέχθηκε.

Τι ισχυρίστηκε ο 27χρονος

Όπως έγινε γνωστό, κοντά στην περιοχή βρέθηκε και ένας Έλληνας άνδρας ηλικίας 27 ετών, τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Πριν από τη διακομιδή του, ο 27χρονος φέρεται να μίλησε στους αστυνομικούς και να ισχυρίστηκε ότι άγνωστα πρόσωπα επιτέθηκαν τόσο στον ίδιο όσο και στην 25χρονη.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την κατάθεσή του, καθώς και όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τον χώρο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στον ποδηλατόδρομο και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, ενώ αναμένονται κρίσιμα στοιχεία τόσο από την εξέταση του χώρου όσο και από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Η σορός της άτυχης κοπέλας θα μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ επιπλέον αναζητείται το όπλο του εγκλήματος.