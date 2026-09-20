Φωτιά στη Σητεία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Πού χτύπησε το 112

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία ,την Κυριακή, περίπου στις 14:30, όπως αναφέρουν πηγές της Πυροσβεστικής.

Στις 23:14, μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος με κατεύθυνση προς Παλαιόκαστρο.

Επιχειρούν 95 πυροσβέστες

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 34 οχήματα.

Επίσης ο δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 20:27 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ζάρκος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.

2.Στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.