Δήμητρα Αλεξανδράκη: Της πέταξαν γυάλινα μπουκάλια έξω από το μαγαζί της – «Ξεφτιλισμένα κ@@@παιδα, που δεν έχουν λόγω ύπαρξης»

Με αναρτήσεις της στο Instagram, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε πως άγνωστοι πέταξαν μπροστά στην ίδια και στο μαγαζί που διατηρεί σε εμπορικό κέντρο, γυάλινα μπουκάλια. Η επιχειρηματίας, influencer και μοντέλο, ισχυρίστηκε πως οι δράστες ήταν ανήλικα αγόρια και ανέβασε βίντεο στο οποίο τα πλησιάζει για να μάθει ποιος ήταν εκείνος που το έκανε.

Αρχικά, σε βίντεο που κοινοποίησε με την μορφή του Instagram story, ανέφερε πως: «Και εκεί που τελειώνω, επιστρέφω στο μαγαζί, γιατί έχω να κάνω ακόμα μία συνέντευξη, πιο αργά, μέσω βιντεοκλήσης. Είμαι έξω από το μαγαζί μου, κάθομαι εκείνη τη στιγμή, όπου είναι μέσα στο εμπορικό κάτι ξεφτιλισμένα κ@@@@@@δα, που δεν έχουν λόγω ύπαρξης, όπου πετάνε μπουκάλια γυάλινα, σπάνε, φεύγουν θραύσματα σε εμένα και στη βιτρίνα του μαγαζιού μου.

Φυσικά κλείνω το τηλέφωνο, τους έχω όλους βίντεο τις φάτσες τους. Κάλεσα την αστυνομία, έχει γίνει καταγραφή περιστατικού. Φυσικά φύγανε, αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους γονείς σας. Θα βάλω τώρα βίντεο, θα κρύψω τα πρόσωπά τους, για να μην έχω και κάποια νομική ευθύνη, μην βρω και τον μπελά μου κιόλας. Θα βρω τους γονείς σας, δεν θα σας αφήσω σε ησυχία. Γιατί αν δεν υπάρξει τιμωρία, θα συνεχίσει αυτή η ασυδοσία».

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα το βίντεο, γράφοντας παράλληλα: «Ποιανού είναι αυτά εδώ τα λουλούδια, ποιος έχει ευθύνη για αυτά εδώ τα γ@@@@@@δα; Αυτοί οι δύο και οι άλλοι δύο της φωτογραφίας κατέβηκαν τρέχοντας με το που ανέβηκα με την κάμερα!

Τρέχουν να φύγουν! Μέχρι εκεί φτάνει η μαγκιά; Δείτε που φτάνει η δική μου! Με το που είδαν την κάμερα η μαγκιά ξεφούσκωσε… Ο άλλος λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ είμαι στο μάθημα!! Να δω πόσο μάγκες είσαστε τώρα και αν μέσα στο σπίτι σας πετάτε μπουκάλια στους γονείς σας!

Απ’ ό,τι κατάλαβα από τα υπόλοιπα παιδιά, αυτός που λέει ότι κοιτούσε πάνω, αυτό το κ@@@@@@δο το έκανε! Ποια είναι η μάνα του; Βοηθήστε με να τη βρω!».

Σε ανάρτηση που έκανε αμέσως μετά, η επιχειρηματίας τόνισε ότι: «Μαγκιά είναι να δημιουργείς και όχι να καταστρέφεις! Μαγκιά είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου και όχι να τον πατάς για να ανέβεις! Μαγκιά είναι να δίνεις το χέρι σου σε εκείνον που έπεσε, όχι να χαίρεσαι την πτώση του! Μαγκιά είναι να σέβεσαι, ακόμη κι όταν διαφωνείς!

Να κρατάς τον λόγο σου, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου! Να προχωράς με τη δική σου αξία, χωρίς να μειώνεις κανέναν! Να αφήνεις πίσω σου έργο, αγάπη και καλό, όχι πληγές και συντρίμμια!

Γιατί η πραγματική δύναμη δεν φαίνεται στο πόσα μπορείς να καταστρέψεις, αλλά στο πόσα μπορείς να δημιουργήσεις, να προστατεύσεις και να κρατήσεις όρθια!».