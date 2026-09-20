Σταμάτης Σπανουδάκης: Υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό, αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι – «Μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο»

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε μέσω βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ότι υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό, το οποίο του έχει αφήσει το δεξί χέρι «λίγο άχρηστο». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης ενημέρωσε επίσης για την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στο Μεσολόγγι, εκφράζοντας τη λύπη του για τους θαυμαστές και τους μουσικούς του.

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Σταμάτης Σπανουδάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο.
  • Ο καλλιτέχνης δήλωσε πως το μικρό εγκεφαλικό «μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο».
  • Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ενημέρωσε τους θαυμαστές του και για την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του, στο Μεσολόγγι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης στη δημοσίευσή του, θέλησε να ενημερώσει τους θαυμαστές του και για την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του, στο Μεσολόγγι.

Ανάμεσα σε άλλα, στο βίντεο που μοιράστηκε με το κοινό του στο Facebook, ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανέφερε πως: «Σας μιλάω, γιατί δυστυχώς έτυχε κάτι με την υγεία μου. Είναι ένα μικρό εγκεφαλικό, που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο».

«Δόξα τω Θεώ όλα καλά, η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που θα ερχόντουσαν στη συναυλία στο Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο. Όπως και όλοι οι μουσικοί μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό και τους “πουλάω”, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις, μην πάθω και κανένα άλλο», πρόσθεσε.

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