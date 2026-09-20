Σταμάτης Σπανουδάκης: Υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό, αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι – «Μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο»

Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης στη δημοσίευσή του, θέλησε να ενημερώσει τους θαυμαστές του και για την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του, στο Μεσολόγγι.

Ανάμεσα σε άλλα, στο βίντεο που μοιράστηκε με το κοινό του στο Facebook, ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανέφερε πως: «Σας μιλάω, γιατί δυστυχώς έτυχε κάτι με την υγεία μου. Είναι ένα μικρό εγκεφαλικό, που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο».

«Δόξα τω Θεώ όλα καλά, η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που θα ερχόντουσαν στη συναυλία στο Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο. Όπως και όλοι οι μουσικοί μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό και τους “πουλάω”, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις, μην πάθω και κανένα άλλο», πρόσθεσε.