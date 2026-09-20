MedWatch: 231 «κόκκινα» ιατρεία στην «τσιμπίδα» του – Από γιατρός «influencer» έως κομμωτήρια εντοπίστηκαν στους ελέγχους

Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρεία, κλινικές και ινστιτούτα έχει ήδη εντοπίσει το νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης «MedWatch» του Υπουργείου Υγείας. Ιατρεία, κλινικές, σπα, ακόμη και κομμωτήρια με συστηματική ψηφιακή παρουσία «πιάστηκαν στην τσιμπίδα» του «MedWatch», το οποίο πλέον σαρώνει το διαδίκτυο, αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή ανυποψίαστων πολιτών.

«Μιλάμε για 16.000 γιατρούς οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία και ο καθένας μπορεί να λέει ό, τι θέλει. Η πλατφόρμα; διαβάζει τις διαφημίσεις που τρέχουν με συγκεκριμένα keywords στη meta, στο Google και στο tiktok. Άρα μπορεί να δει αν κάποιος τρέχει καμπάνιες και τι λέει σε αυτές. Διαβάζει τα sites των γιατρών ή των κλινικών ή και των ινστιτούτων. Υπάρχουν και αναφορές οι οποίες πιάνουν τα όρια της ιατρικής και του κομπογιαννιτισμού» ανέφερε στην ΕΡΤ o δημιουργός της εφαρμογής MedWatch, Γιάννης Δοξαράς, οποίος επισημαίνει πως το σύστημα εντόπισε και το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

MedWatch: Σαρώνει 4 φορές την ημέρα το διαδίκτυο

Το ψηφιακό μάτι του υπουργείου Υγείας σαρώνει τέσσερις φορές την ημέρα το διαδίκτυο. Σε μια εβδομάδα μόνο εντόπισε 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Οι 50 αφορούν σε ιατρεία.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εντόπισε το AI, γιατρός είχε αναλάβει ρόλο influencer σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες ήταν πληρωμένες, κάτι που από μόνο του απαγορεύεται καθώς συνιστά διαφήμιση, ο γιατρός παρουσίαζε μαρτυρίες ασθενών με προφανή στόχο την προσέλκυση πελατείας.

Σε άλλη περίπτωση, το MedWatch εντόπισε ιατρείο στο οποίο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο γιατρός δεν διέθετε τη σχετική ειδικότητα, ενώ σε άλλη περίπτωση ιατρείο διενεργούσε επεμβατικές πράξεις που γίνονται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η σάρωση του διαδικτύου εντόπισε και ένα ιατρείο που είχε αδήλωτη συσκευή λέιζερ την οποία διαφήμιζε, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που έκανε με χρήση της συσκευής.

Ως ιδιαίτερα σοβαρό αξιολογείται το εύρημα του συστήματος για αναντιστοιχία ανάμεσα στην ειδικότητα που παρουσίαζε γιατρός και την ειδικότητα που φέρεται να έχει πραγματικά. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του Κολωνακίου, γιατρός εντοπίστηκε να λέει ψέματα για την ειδικότητα του, με προφανείς κινδύνους για τους ασθενείς.

Γεωργιάδης: «Μπορεί να χάσουν τη βολή τους, όμως αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη»

«Το MedWatch σαρώνει με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης οτιδήποτε αναρτάται στις σελίδες των γιατρών, στα social media, των γιατρών. Λέει κάποιος “πήγα και έκανα πλάσμαφαίρεση”; Και το σύστημα “βαράει”, κάνει σύγκριση με τα ψηφιακά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και βγάζει 231 “κόκκινα”. Δεν σημαίνει ότι οi άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι. Σημαίνει ότι το σύστημα μας να κάνουμε περεταίρω έρευνα. Μπορεί να χάσουν τη βολή τους, όμως αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ο οποίος έχει ήδη πρόσβαση στο MedWatch από την Δευτέρα, ξεκινά ελέγχους στα ιατρεία που κοκκίνισαν στο σύστημα. «Από κει και πέρα πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και μετά την παραπέμπει στο πειθαρχικό» δηλώνει η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.

Εάν προκύπτει κάτι πιο σοβαρό, όπως ιατρική βλάβη ή θάνατος ασθενούς, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Εισαγγελία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

πηγή: ΕΡΤ