Χαλκιδική: Έρευνα του υπουργείου Παιδείας για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή – Ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός στο σχολείο

Τη βαθιά οδύνη της και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του 17χρονου μαθητή λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που υπέστη ανακοπή την Παρασκευή κατά την αποχώρησή του από το σχολείο και κατέληξε σήμερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν, εκφράζει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διαβεβαιώνοντας για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

«Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υπογραμμίζεται: «Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων».

Όπως τονίζεται, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για αυτόν τον λόγο, από αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα.

Επίσης αύριο θα υπάρχει παρουσία στελεχών του υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτήν την τραγική απώλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.