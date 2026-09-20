Αμαλιάδα: Δύο συλλήψεις για έκρηξη και εμπρησμό σε είσοδο πολυκατοικίας

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Δύο άνδρες συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, καθώς κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας έκρηξη και στη συνέχεια φωτιά.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, μετά την έκρηξη αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και ενημερώθηκαν από περιοίκους ότι ένα άτομο, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα και κράνος, απομακρύνθηκε από την πολυκατοικία αμέσως μετά.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να απομακρύνονται με αυτοκίνητο. Κατά την Αστυνομία, όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε το περιπολικό, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο και στο σημείο της έκρηξης

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κράνος, μία κουκούλα τύπου full face, έναν αναπτήρα, γάντια μιας χρήσης και ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των χαρακτηριστικών ενός από τους κατηγορουμένους.

Παράλληλα, από το σημείο της έκρηξης περισυνελέγησαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού με ίχνη καύσης και υπολείμματα κροτίδας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.