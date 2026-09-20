Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα στα οικονομικά των δύο γιατρών – Το βίντεο με τη θεραπεία βλαστοκυττάρων και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Νέα πεδία διερεύνησης ανοίγουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον τόσο την οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών όσο και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν κατασχεθεί από την κλινική. Παράλληλα, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με νέες καταθέσεις, ενώ ερευνάται και βίντεο από τον χώρο του ιατρείου στην Καρνεάδου, στο οποίο εμφανίζεται ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός κατά τη διάρκεια διαδικασίας που σχετίζεται με ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων.

Οι ερευνητές εξετάζουν το πελατολόγιο της κλινικής, τις αμοιβές που φέρεται να λάμβαναν οι δύο γιατροί για τις υπηρεσίες τους και τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Από την εξέταση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατασχέθηκαν από την κλινική φέρεται να προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν το μοναδικό αναγνωρίσιμο πρόσωπο που είχε επισκεφθεί το ιατρείο. Στο ψηφιακό υλικό φέρεται να υπάρχουν αναφορές και σε πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο, την ελληνική showbiz, καθώς και σε πολιτικά πρόσωπα.

Έρευνα σε βάθος ετών για τις οικονομικές συναλλαγές

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν την οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών σε βάθος ετών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα έσοδα από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες είχαν δηλωθεί στο σύνολό τους και εάν υπάρχουν συναλλαγές που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν εάν υπήρξε εμπλοκή τρίτων προσώπων σε πτυχές της υπόθεσης.

Σημαντικό μέρος της έρευνας αναμένεται να αποτελέσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω της ανάλυσης των επικοινωνιών, οι ερευνητές θα επιχειρήσουν να διασταυρώσουν τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablets.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να παρέλαβε τη μία από τις δύο φωτογραφίες οι οποίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο φωτογραφίες εξετάζονται ως μέρος του αποδεικτικού υλικού και πρόκειται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα.

Η περαιτέρω εξέταση του υλικού ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα στοιχεία ή στην κλήση επιπλέον προσώπων για κατάθεση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις δικαστικές Αρχές.

Το βίντεο με την ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων

Στα δεδομένα που εξετάζονται σχετικά με τη δραστηριότητα της κλινικής προστίθεται και βίντεο που είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr από την Τετάρτη (16/9), το οποίο έχει καταγραφεί στις 20 Μαΐου, σε χώρο του ιατρείου στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός να παρουσιάζει σε γιατρό από τις Φιλιππίνες διαδικασία ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα. Όπως προκύπτει από το υλικό, μία ασθενής υποβάλλεται στη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία στη σχετική ανάρτηση παρουσιαζόταν ως θεραπεία για την «ολιστική ευεξία».

Η γιατρός από τις Φιλιππίνες είχε αναρτήσει σχετικό υλικό, ευχαριστώντας τον Έλληνα γιατρό για την εκπαίδευση που της παρείχε, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Με βάση πληροφορίες που αναφέρονται στο διαδίκτυο, η συγκεκριμένη γιατρός εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες, η οποία εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

Το βίντεο εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της κλινικής και τις υπηρεσίες που παρέχονταν σε αυτήν. Οι Αρχές επιχειρούν να αποτυπώσουν συνολικά την επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών και να εξακριβώσουν εάν οποιοδήποτε από τα ευρήματα συνδέεται με τα περιστατικά που ερευνώνται.

Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιολόγηση των ψηφιακών αρχείων, των οικονομικών δεδομένων και των καταθέσεων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.