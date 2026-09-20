Ουκρανία: Μια μητέρα, ο δίχρονος γιος της και ένα τρίχρονο κοριτσάκι νεκροί από ρωσικό drone – «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτόν τον πόνο»

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Μια 39χρονη μητέρα, ο δίχρονος γιος της και ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε κατοικία στην περιφέρεια του Κιέβου, το Σάββατο (19/9). Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο σπίτι, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα στην περιοχή. «Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν τον πόνο αυτής της απώλειας», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος Τιμούρ Τκατσένκο.

Η τραγωδία σημειώθηκε στον οικισμό Χλεβάχα, στην περιοχή Φάστιβ, όπου οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν για φωτιά σε κατοικία. Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Οι διασώστες εντόπισαν τρεις νεκρούς: μία γυναίκα 39 ετών, τον γιο της ηλικίας δύο ετών και ένα κορίτσι τριών ετών. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το κοριτσάκι ήταν επίσης παιδί της γυναίκας.

Μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε από την επίθεση στη Χλεβάχα.

Είχε μόλις βάλει τα παιδιά για ύπνο όταν σημειώθηκε η έκρηξη

Μια ακόμη πιο συγκλονιστική διάσταση της τραγωδίας έδωσε στη δημοσιότητα η Εισαγγελία της περιφέρειας Κιέβου, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από το φονικό πλήγμα στη Χλεβάχα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το βράδυ της επίθεσης τρεις οικογένειες με παιδιά βρίσκονταν έξω από το σπίτι. Η 39χρονη γυναίκα πήρε τα δύο μικρά παιδιά και τα οδήγησε μέσα στην κατοικία για να τα βάλει για ύπνο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη.

Το πλήγμα κατέστρεψε τη διώροφη κατοικία και στοίχισε τη ζωή στη γυναίκα, στον δίχρονο γιο της και σε ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Η Εισαγγελία διευκρίνισε ότι η 39χρονη ήταν μητέρα του αγοριού, χωρίς να προσδιορίζει τη συγγενική της σχέση με το κορίτσι.

«Μια ανεπανόρθωτη τραγωδία»

Ο Τιμούρ Τκατσένκο εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της γυναίκας και των δύο παιδιών.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν τον πόνο αυτής της απώλειας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων. Είναι μια ανεπανόρθωτη τραγωδία», ανέφερε μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας, από το ρωσικό πλήγμα στην κατοικία της Χλεβάχα σκοτώθηκαν μία 39χρονη γυναίκα, ο δίχρονος γιος της και ένα τρίχρονο κορίτσι, ενώ μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε.

Αστυνομικοί και διασώστες καταγράφουν τις καταστροφές και συγκεντρώνουν στοιχεία για την επίθεση.

Τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί σε άλλη περιοχή του Κιέβου

Οι ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στη Χλεβάχα. Στην περιοχή Βίσχοροντ, μία μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία.

Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές επίσης μία εκπαιδευτική εγκατάσταση και ένα λεωφορείο.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, οι προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές στην περιφέρεια του Κιέβου συνεχίστηκαν σχεδόν αδιάκοπα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις με drones.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον εννέα μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τέσσερις περιοχές της περιφέρειας του Κιέβου υπέστησαν ζημιές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται πέντε αποθήκες, μία παραγωγική εγκατάσταση, ένα γκαράζ, οχήματα και μία πολυκατοικία.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι αρχές είχαν αναφέρει ότι μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ξεχωριστή ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανία, με κατοικημένες περιοχές και μη στρατιωτικές υποδομές να βρίσκονται επανειλημμένα στο στόχαστρο. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο είχε στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ δεκάδες άλλοι είχαν τραυματιστεί.