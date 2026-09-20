Ουκρανικά drones σφυροκοπούν τη Μόσχα: Δύο νεκροί, έξι τραυματίες και πλήγμα σε διυλιστήριο πετρελαίου

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (20/9), σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες, μία αποθήκη πήρε φωτιά και εγκατάσταση διυλιστηρίου πετρελαίου στη ρωσική πρωτεύουσα υπέστη ζημιές, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί στις πτήσεις δύο αεροδρομίων, αναφέρει το Reuters.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, αναφέρει πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 249 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

Fires are visible in multiple locations at the Kapotnya oil refinery in Moscow this morning (local time). Ukraine’s Unmanned Systems Forces posted a fire emoji on X, a signal they have used before to seemingly imply responsibility without making an official claim. No official… https://t.co/1dQsWS0777 pic.twitter.com/yQcCaTLjAx Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Οι πολιτικές εφημερίδες 20/9/2026 — OSINTdefender (@sentdefender) September 20, 2026

Τα νέα πλήγματα καταγράφονται ενώ Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών μεταφορών και σημαντικών κόμβων εφοδιασμού.

Γυναίκα σκοτώθηκε όταν drone χτύπησε τριώροφη πολυκατοικία

Σε ανάρτησή του στο Telegram την Κυριακή, ο Βορομπιόφ ανέφερε ότι μία 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στο Σόφινο, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τριώροφο κτίριο κατοικιών.

Από το ίδιο χτύπημα τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Στην περιοχή Ορέχοβο-Ζούγεβο, ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε ιδιωτική κατοικία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. Συνολικά, οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για έξι τραυματίες από την επίθεση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν εκρήξεις στον νυχτερινό ουρανό της περιφέρειας Μόσχας, καθώς και αποθήκη που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Το BBC διευκρινίζει ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικό υλικό.

Πλήγμα σε διυλιστήριο της Μόσχας – Προβλήματα στα αεροδρόμια

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε ότι drone έπληξε κτίριο κοντά σε μία από τις λεωφόρους της πρωτεύουσας, ενώ ζημιές υπέστη και εγκατάσταση διυλιστηρίου πετρελαίου.

Ο ίδιος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι 152 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Η επίθεση επηρέασε και τις αεροπορικές μετακινήσεις. Το Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Μόσχας, προειδοποίησε τους επιβάτες για προσωρινούς περιορισμούς, ενώ στο Βνούκοβο ανεστάλησαν όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις.

Ουκρανία: Μητέρα και τα δύο παιδιά της νεκροί από ρωσικό πλήγμα

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις το Σάββατο (19/9) στις περιοχές του Κιέβου και του Σούμι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Στην πόλη Φάστιβ, στην περιφέρεια του Κιέβου, μία μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε ότι από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές και αρκετές ιδιωτικές κατοικίες.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone χτύπησε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με τον επικεφαλής των τοπικών αρχών, Όλεχ Χριχόροφ.

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων σημειώνεται καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζεται με αυξανόμενη ένταση στις επιθέσεις κατά υποδομών και κατοικημένων περιοχών.