Τραμπ: Επέστρεψε νωρίτερα στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τους Χούθι – Επίθεση στο Ριάντ και απειλή για το σαουδαραβικό πετρέλαιο

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Νωρίτερα από το αναμενόμενο επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (19/9) στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από την προεδρική εξοχική κατοικία του στο Καμπ Ντέιβιντ, την ώρα που η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακώνεται και οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη Χούθι εντείνουν την πίεση στη Σαουδική Αραβία.

Το προεδρικό ελικόπτερο Marine One έφτασε στην Ουάσινγκτον περίπου στις 20:00 τοπική ώρα, μεταφέροντας τον Αμερικανό πρόεδρο από το Καμπ Ντέιβιντ του Μέριλαντ.

Η επιστροφή του Τραμπ πραγματοποιήθηκε ενώ η κυβέρνησή του εξετάζει τα επόμενα βήματά της στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι Χούθι απειλούν κρίσιμη θαλάσσια οδό για το σαουδαραβικό πετρέλαιο

Σύμφωνα με το Fox News, οι Χούθι κατέλαβαν νέα εδάφη στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη, ενισχύοντας την απειλή για μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του αμερικανικού δικτύου Στέφανι Μπένετ, οι αντάρτες κατέλαβαν το λιμάνι Μόχα και το νησί Περίμ, στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Χούθι έχουν βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας από τον Ιούλιο, όταν ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά του βασιλείου. Παράλληλα, επίθεση στον αγωγό East-West, ο οποίος μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο από τα ανατολικά προς τα δυτικά της χώρας, έχει αποδοθεί σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Φλόγες κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Η κλιμάκωση συνέπεσε με επίθεση το Σάββατο στο Ριάντ. Φλόγες και μία μεγάλη στήλη μαύρου καπνού έγιναν ορατές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, ενώ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας ήχησαν προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή.

Οι πτήσεις αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, καθώς η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Οι εχθροπραξίες στην Υεμένη έχουν προκαλέσει και νέο κύμα εκτοπισμού. Σύμφωνα με τον οργανισμό μετανάστευσης του ΟΗΕ, τουλάχιστον 112.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο εσωτερικό της χώρας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ σχεδόν 3.000 ακόμη διέφυγαν διά θαλάσσης στο Τζιμπουτί.

Την ίδια ημέρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι διαβίβασε μέσω Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου και ότι αναμένει την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ.