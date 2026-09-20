Φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι

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Κοινωνία

πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι.
  • Η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται σε οικόπεδο, μακριά από κατοικημένη περιοχή.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, καθώς η αρχική εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη.

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Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι.

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Η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται σε οικόπεδο, μακριά από κατοικημένη περιοχή, και στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη κινητοποίηση

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

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Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι μεγάλη, καθώς η αρχική εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

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