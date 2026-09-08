Νέα Μάκρη: Αυτοκίνητο μπούκαρε σε φαρμακείο – Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Μάκρη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε φαρμακείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το marathonpress.gr, το αυτοκίνητο κινείτο επί της οδού Τσίρκα, έστριψε στη Μαραθώνος και η ηλικιωμένη οδηγός πήρε ανοικτά τη στροφή, επιχειρώντας να παρκάρει με τη μία στο φαρμακείο.

Ανεβαίνοντας στη ράμπα, ωστόσο, πάτησε γκάζι αντί για φρένο με αποτέλεσμα να γκρεμίσει τη τζαμαρία και να πέσει πάνω στα πλαϊνά ράφια προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φαρμακείο. Ευτυχώς, από θαύμα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός καθώς όπως φαίνεται σε βίντεο, το αυτοκίνητο μπήκε με ορμή στο κατάστημα.

Στο φαρμακείο βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δύο εργαζόμενες, ένα παιδί και μια πωλήτρια, ενώ μόλις είχαν αποχωρήσει τρεις πελάτες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: