Νέα Μάκρη: Αυτοκίνητο μπούκαρε σε φαρμακείο – Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η ηλικιωμένη οδηγός, επιχειρώντας να παρκάρει, πάτησε γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα να γκρεμίσει τη τζαμαρία και να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

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Νέα Μάκρη, φαρμακείο, αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Μάκρη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε φαρμακείο της περιοχής.
  • Η ηλικιωμένη οδηγός πάτησε γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα να γκρεμίσει τη τζαμαρία και να πέσει πάνω στα πλαϊνά ράφια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φαρμακείο.
  • Ευτυχώς, από θαύμα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς στο φαρμακείο βρίσκονταν δύο εργαζόμενες και ένα παιδί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Μάκρη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε φαρμακείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το marathonpress.gr, το αυτοκίνητο κινείτο επί της οδού Τσίρκα, έστριψε στη Μαραθώνος και η ηλικιωμένη οδηγός πήρε ανοικτά τη στροφή, επιχειρώντας να παρκάρει με τη μία στο φαρμακείο.

Ανεβαίνοντας στη ράμπα, ωστόσο, πάτησε γκάζι αντί για φρένο με αποτέλεσμα να γκρεμίσει τη τζαμαρία και να πέσει πάνω στα πλαϊνά ράφια προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φαρμακείο. Ευτυχώς, από θαύμα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός καθώς όπως φαίνεται σε βίντεο, το αυτοκίνητο μπήκε με ορμή στο κατάστημα.

Στο φαρμακείο βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δύο εργαζόμενες, ένα παιδί και μια πωλήτρια, ενώ μόλις είχαν αποχωρήσει τρεις πελάτες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Νέα Μάκρη, φαρμακείο, αυτοκίνητο

Νέα Μάκρη, φαρμακείο, αυτοκίνητο

Νέα Μάκρη, φαρμακείο, αυτοκίνητο

Νέα Μάκρη, φαρμακείο, αυτοκίνητο

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