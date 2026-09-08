Επικοινωνία Πούτιν και Τραμπ για «γρήγορο τέλος» του πολέμου στην Ουκρανία – «Η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

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Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου μίας ώρας είχαν την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη συνομιλία «ανοιχτή και εποικοδομητική», ενώ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει γρήγορα ένα τέλος στη σύγκρουση.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά τις επισκέψεις των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σε Μόσχα και Κίεβο το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της ανανεωμένης προσπάθειας της Ουάσιγκτον να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο.

Οι επαφές των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, ωστόσο, δεν φαίνεται να οδήγησαν σε κάποια σημαντική διπλωματική πρόοδο.

Στο επίκεντρο η «ταχεία λήξη» του πολέμου

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε κατά τη συνομιλία στην ανάγκη να επιτευχθεί ταχύς τερματισμός της σύγκρουσης.

Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν επίσης τις εκτιμήσεις τους για την πρόσφατη διπλωματική αποστολή των Γουίτκοφ και Κούσνερ και για τα αποτελέσματα των επαφών που είχαν σε Μόσχα και Κίεβο.

Η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε συνολικά την επικοινωνία «ανοιχτή και εποικοδομητική», αναφέρει το πολωνικό TVP.

Πούτιν: «Η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται επίσης να είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία «δεν έχει εχθρικά σχέδια» απέναντι στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι κατηγορίες ευρωπαϊκών χωρών ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από δολιοφθορές και άλλες υβριδικές επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία της ηπείρου.

Η συνομιλία των δύο ηγετών πραγματοποιείται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αναζωογονήσουν τη διπλωματική διαδικασία για την Ουκρανία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαφανεί κάποια σαφής συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.