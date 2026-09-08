Βρετανία: Γυναίκα λιποθύμησε στα 3.600 μέτρα και έπεσε χωρίς να ανοίξει το αλεξίπτωτο – Πώς σώθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

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Κάθε άλλο παρά καλό αποτέλεσμα είχε για γυναίκα η ομαδική ελεύθερη πτώση στη Βρετανία. Η 35χρονη Χόλι Γουίφεν τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε στον αέρα με άλλον αλεξιπτωτιστή.

Κι όμως, επιβίωσε και αναρρώνει στο σπίτι των γονιών της, στο Ντέβον της νοτιοδυτικής Αγγλίας, έχοντας ωστόσο υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για σοβαρό κάταγμα στο αριστερό πόδι. Παράλληλα, έχει υποστεί κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και αρκετούς μώλωπες.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sun, κατά τη διάρκεια ομαδικής πτώσης “tracking”, μιας μορφής αλεξιπτωτισμού κατά την οποία οι συμμετέχοντες κινούνται οριζόντια στον αέρα αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Η 35χρονη είχε μόλις εγκαταλείψει το αεροπλάνο από ύψος περίπου 12.000 ποδιών (άνω των 3.600 μέτρων) και έπαιρνε τη θέση της στον σχηματισμό. Τότε, ένας άλλος αλεξιπτωτιστής φαίνεται πως υπολόγισε λανθασμένα την απόστασή του και συγκρούστηκε μαζί της.

Η κάμερα GoPro κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, η οποία συνέβη με ταχύτητα περίπου 100 μιλίων την ώρα πάνω από το αεροδρόμιο Langar, κοντά στο Νότιγχαμ. Το πόδι του άλλου αλεξιπτωτιστή χτύπησε στο κράνος της Γουίφεν, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τις αισθήσεις της.

Ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πτώση. Η 35χρονη έχανε γρήγορα ύψος, χωρίς να έχει ανοίξει το αλεξίπτωτό της, ενώ ένας συναθλητής της προσπάθησε να την προσεγγίσει και να την πιάσει.

Δεν το κατάφερε όμως και ο άλλος αλεξιπτωτιστής αναγκάστηκε να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο όταν έφτασε στα περίπου 3.000 πόδια (900 μέτρα), ενώ η Γουίφεν συνέχισε να κατευθύνεται προς το έδαφος.

Αν και η ίδια δεν έχει καμία ανάμνηση από το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης, φαίνεται πως κατάφερε κάποια στιγμή να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτό της, πιθανότατα σε ύψος περίπου 1.000 ποδιών (300 μέτρων).

Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε και το εφεδρικό σύστημα. Ωστόσο, η ανάπτυξη και των δύο αλεξιπτώτων προκάλεσε το φαινόμενο “downplane”, με αποτέλεσμα η κάθοδός της να παραμείνει ιδιαίτερα γρήγορη.

Τελικά, η Γουίφν έπεσε πάνω σε ένα κωνοφόρο δέντρο, το οποίο απορρόφησε σημαντικό μέρος της ενέργειας της πρόσκρουσης και, όπως εκτιμά η ίδια, της έσωσε τη ζωή.

“Αν δεν είχα χτυπήσει στο δέντρο, θα είχα πέσει κατευθείαν στο έδαφος και θα είχα γίνει πολτός”, δήλωσε η αλεξιπτωτίστρια, περιγράφοντας πόσο κρίσιμη ήταν η παρουσία του δέντρου στο σημείο όπου κατέληξε.

Η προσγείωση έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή, ανάμεσα σε τροχόσπιτα, κτίρια, δρόμους και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

“Έπεσα ανάμεσα σε τροχόσπιτα, κτήρια, δέντρα, δρόμους, τα πάντα. Ήταν πραγματικά ένα απόλυτο χάος για σημείο προσγείωσης”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συναθλητές της είχαν χάσει τα ίχνη της και πίστευαν ότι δεν είχε επιβιώσει. Όταν τελικά εντοπίστηκε, χρειάστηκε να περάσουν μέσα από πυκνή βλάστηση για να φτάσουν κοντά της.

Η ίδια θυμάται ότι ανέκτησε τις αισθήσεις της μόνο αφού είχε ήδη βρεθεί στο έδαφος.

“Το κράνος μου είχε φύγει και κοίταξα το πόδι μου. Ήταν στραμμένο προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση“, περιέγραψε.

Παρά την κατάστασή της, το πρώτο πράγμα που ζήτησε από όσους έσπευσαν να τη βοηθήσουν ήταν να την απαλλάξουν από τον εξοπλισμό της. Λίγο αργότερα ανέλαβαν οι διασώστες, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο του Νότιγχαμ.

Έξι ημέρες μετά το ατύχημα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία τοποθετήθηκε μεταλλική ράβδος στο πόδι της.

“Θέλω να επιστρέψω”

Παρά το γεγονός ότι χρειάζεται πλέον πατερίτσες για να μετακινείται και έχει μπροστά της μια περίοδο αποκατάστασης, η Γουίφεν δε σκέφτεται να εγκαταλείψει το άθλημα.

“Θέλω να επιστρέψω στην αλεξιπτωτιστική πτώση το συντομότερο δυνατό”, ανέφερε, παραδεχόμενη ταυτόχρονα ότι μετά την εμπειρία της αισθάνεται πλέον και κάποια νευρικότητα.

Η 35χρονη ασχολείται με το αλεξίπτωτο εδώ και περίπου δύο χρόνια και έχει ήδη πραγματοποιήσει 425 άλματα. Παράλληλα, αγαπά τις δραστηριότητες που προσφέρουν έντονη αδρεναλίνη, καθώς οδηγεί μεγάλης ιπποδύναμης μοτοσικλέτα και ασχολείται με την αναρρίχηση.

Δύο φίλοι της από τον χώρο του αλεξιπτωτισμού έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία δύο χρόνια σε αεροδρόμιο του Ντέβον. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια επιμένει ότι οι κίνδυνοι αποτελούν μέρος της εμπειρίας που αναζητά.

“Δε θα ήθελαν να σταματήσει ο κόσμος να κάνει αλεξίπτωτο εξαιτίας αυτού. Όλοι γνωρίζουν τους κινδύνους”, σημείωσε.

Για τη Γουίφεν, το άθλημα δεν είναι μόνο η αδρεναλίνη της πτώσης αλλά και η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή.

“Αλλά θα βαριόμουν απίστευτα χωρίς το αλεξίπτωτο”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η αίσθηση ελευθερίας και η συντροφικότητα είναι εκείνα που την κάνουν να θέλει να επιστρέψει.

Η έρευνα για το ατύχημα

Το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθεί, ενώ ο ειδικός στο αλεξίπτωτο Άλαν Χιούιτ χαρακτήρισε τις συγκρούσεις κατά την ελεύθερη πτώση σπάνιες.

Όπως εξήγησε, οι σύγχρονες μορφές του αλεξιπτωτισμού απαιτούν από τους αθλητές να κινούνται με ολοένα μεγαλύτερες ταχύτητες και να πραγματοποιούν πιο απαιτητικούς ελιγμούς, αυξάνοντας την ανάγκη για απόλυτη ακρίβεια και αντίληψη του χώρου.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα τυχερή την έκβαση της συγκεκριμένης περίπτωσης, καθώς, όπως σημείωσε, θα απαιτούνταν ένας πολύ έμπειρος αλεξιπτωτιστής για να καταφέρει να προσεγγίσει και να πιάσει έναν άνθρωπο που πέφτει ανεξέλεγκτα από μεγάλο ύψος.