Ολυμπιακός: Συμφωνία με την ΑΕΚ για τη Sunel Arena – Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή Λαρεντζάκη

Ο Ολυμπιακός κατέληξε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Sunel Arena ως έδρας του μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον στο στάδιο των τελικών υπογραφών.

Οι Πειραιώτες αναμένεται να δηλώσουν τη Sunel Arena ως έδρα τους στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να καλύψουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις κατά το διάστημα που το ΣΕΦ δεν θα είναι διαθέσιμο.

Με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή, η επιστροφή του Ολυμπιακού στο φαληρικό γήπεδο υπολογίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, γεγονός που οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην αναζήτηση προσωρινής έδρας.

Ανοίγει ο δρόμος για τον Λαρεντζάκη

Η συμφωνία για τη Sunel Arena συνδέεται και με την υπόθεση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Η μεταγραφή του Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση και του τυπικού σκέλους της συμφωνίας για το γήπεδο.

Ο Λαρεντζάκης είναι πιθανό να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ένωση, με τις συνολικές απολαβές του να υπολογίζονται στα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ΑΕΚ αναμένεται να καταβάλει στον Ολυμπιακό ποσό κοντά στις 200.000 ευρώ.