ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Πρεμιέρα στο Champions League με στόχο την πρώτη νίκη μετά το 2007

Την επιστροφή της στο Champions League συνδυάζοντας την πρεμιέρα της με θετικό αποτέλεσμα επιδιώκει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (19:45) τη ΛΑΣΚ στην «Αγιά Σοφιά».

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει την ευκαιρία να καταγράψει την πρώτη της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από σχεδόν 19 χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε πανηγυρίσει νίκη στο Champions League ήταν στις 21 Νοεμβρίου 2007, όταν είχε επικρατήσει με 1-0 της Μίλαν στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Έκτοτε, η ΑΕΚ συμμετείχε στη διοργάνωση μόνο τη σεζόν 2018/19, ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με έξι ήττες. Το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ αποτελεί, επομένως, την πρώτη ευκαιρία της να αλλάξει αυτή την εικόνα και να κάνει θετικό ξεκίνημα στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία.

Η «Αγιά Σοφιά» αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο στο οποίο προσβλέπει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Από την άλλη πλευρά, η ΛΑΣΚ είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες σε απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση στα play offs, όταν ηττήθηκε με 3-0 από τη Σέλτικ στη Γλασκώβη.

Η πορεία της ΛΑΣΚ

Η αυστριακή ομάδα προέρχεται από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο. Η ΛΑΣΚ έβαλε τέλος στην κυριαρχία της Σάλτσμπουργκ και της Στουρμ στο αυστριακό πρωτάθλημα, κατακτώντας τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της και τον πρώτο μετά τη σεζόν 1964/65.

Στη συνέχεια εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στο Champions League, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική πρόοδο που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό καθιστά την αναμέτρηση απαιτητική για την ΑΕΚ, η οποία καλείται να αξιοποιήσει την έδρα της και να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Οι πιθανές συνθέσεις

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάριν, Καϊρίνεν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Γιούνγκβιρθ, Αντράδε, Τόρνιχ, Μπουγιάμπα, Μπέλο, Γιόργκενσεν, Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς, Χόρβατ, Αντενίραν Ούσορ.