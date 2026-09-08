Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης – Οι συναντήσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συναντήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, και τον πρώην βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη.
Η κα. Τελιγιορίδου και ο κ. Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζεται.