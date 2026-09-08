Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης – Οι συναντήσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη

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Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συναντήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, και τον πρώην βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη.

Η κα. Τελιγιορίδου και ο κ. Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζεται.