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Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης – Οι συναντήσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ, συναντώντας τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Η πρώην βουλευτής Καστοριάς και ο πρώην βουλευτής Σερρών ενώνουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την πολιτική αλλαγή.

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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης - Ολυμπία Τελιγιορίδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθώς και τον πρώην βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη.
  • Η κα. Τελιγιορίδου και ο κ. Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.

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Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συναντήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, και τον πρώην βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη.

Η κα. Τελιγιορίδου και ο κ. Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζεται.

Νίκος Ανδρουλάκης - Λευτέρης Αβραμάκης

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