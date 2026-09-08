Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη – Red Code σε Αττική και Εύβοια

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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η απόφαση ελήφθη καθώς, βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Ειδικότερα, σε κατάσταση Red Code τίθενται:

η Περιφέρεια Αττικής

η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Τι προβλέπει η κατάσταση Red Code

Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με την ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων υλικών και μέσων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι στον επαπειλούμενο κίνδυνο, η άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων σε περίπτωση καταστροφής.

Σε ετοιμότητα Δήμοι και Περιφέρειες

Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις περιοχές που τίθενται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η σύγκληση των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από πιθανή εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.