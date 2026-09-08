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Ολυμπιακός: Τέλος η συνεργασία με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς – Συμφωνία με τον Αντόνιο Κορδόν για τη θέση του sporting director

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής από τον Φεβρουάριο του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει με τον 62χρονο Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος επιστρέφει στον σύλλογο για να αναλάβει τη θέση του sporting director με διευρυμένες αρμοδιότητες.

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Αθλητισμός

Ντάρκο Κοβάσεβιτς, Ολυμπιακός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αντόνιο Κορδόν για την επιστροφή του στον σύλλογο και την ανάληψη της θέσης του sporting director.
  • Με την επιστροφή του, ο Ισπανός αναμένεται να έχει διευρυμένο ρόλο στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αλλαγές στη διοικητική δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος προχωρά ο Ολυμπιακός, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αντόνιο Κορδόν για την επιστροφή του στον σύλλογο και την ανάληψη της θέσης του sporting director.

Ο Κοβάσεβιτς είχε αναλάβει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή τον Φεβρουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό είχε εργαστεί επίσης ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και ως τεχνικός σύμβουλος.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κοβάσεβιτς

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, επισημαίνοντας παράλληλα τη μακρόχρονη σχέση του Σέρβου με τον σύλλογο.

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!

Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα».

Επιστρέφει ο Αντόνιο Κορδόν

Τη θέση του sporting director αναμένεται να αναλάβει ο Χοσέ Αντόνιο Κορδόν, με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο 62χρονος Ισπανός είχε εργαστεί ξανά στον σύλλογο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αθλητικού διευθυντή το καλοκαίρι του 2023. Τότε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τού είχε δώσει πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Ο Κορδόν είχε βρεθεί κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί τότε συμφωνία.

Με την επιστροφή του, ο Ισπανός αναμένεται να έχει διευρυμένο ρόλο στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τον πρώτο λόγο στα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

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