Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2: Διπλή «ροπαλιά» του «Γηραιού» με «Κέρβερο» Αθανασιάδη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του στη Stoiximan Super League πανηγύρισε ο Ηρακλής, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ο «Γηραιός» ήταν ουσιαστικός και αποτελεσματικός, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που είχαν την κατοχή και τις περισσότερες τελικές, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Κόλιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπαρσένας κοντρόλαρε και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για χέρι, όμως μετά την παρέμβαση του VAR κατακυρώθηκε.

Ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες. Όσες φορές κατάφερε να απειλήσει, βρήκε απέναντί του τον εξαιρετικό Αθανασιάδη, ο οποίος κράτησε όρθιο τον Ηρακλή.

Στο 70’ ο Νίζε κέρδισε πέναλτι από τον Μέντεθ και τρία λεπτά αργότερα ο Ίβι Λόπεθ ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 0-2 και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Μέχρι το τέλος, ο Αστέρας πίεσε για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όμως ο Αθανασιάδης είπε «όχι» στις προσπάθειες των γηπεδούχων και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ηρακλής έφτασε τους 4 βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές, ενώ ο Αστέρας AKTOR παραμένει χωρίς βαθμό και πλέον στρέφει την προσοχή του στο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ (78΄Ριέρα), Κετού (46΄Παπακανέλλος), Μπουζούκης (69΄Καλτσάς), Ορόθκο (58΄Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (46΄Μακέντα).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Σουρλής (77΄Κράιντζ), Καϊμπουέ (58΄Ραντόγια), Νάνου, Νιζέ (88΄Αναστασιάδης), Μπάρθενας (46΄Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (58΄Μαρκές).

Τα highlights του αγώνα:

Η βαθμολογία της Super League

1. Παναιτωλικός 9 β.

2. ΑΕΚ 7 β.

3. Ολυμπιακός 7 β.

4. Παναθηναϊκός 6 β.*

5. Άρης 6 β.

6. ΠΑΟΚ 6 β.

7. ΟΦΗ 6 β.

8. Ηρακλής 4 β.

9. Bόλος 2 β.

10. Κηφισιά 1 β.*

11. Καλαμάτα 1 β.

12. Ατρόμητος 1 β.

13. Αστέρας Τρίπολης 0 β.

14. Λεβαδειακός 0 β.

* Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν από ένα ματς λιγότερο.