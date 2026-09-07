Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2: Διπλή «ροπαλιά» του «Γηραιού» με «Κέρβερο» Αθανασιάδη

Την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του στη Stoiximan Super League πανηγύρισε ο Ηρακλής, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.
Ο «Γηραιός» ήταν ουσιαστικός και αποτελεσματικός, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που είχαν την κατοχή και τις περισσότερες τελικές, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.
Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Κόλιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπαρσένας κοντρόλαρε και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για χέρι, όμως μετά την παρέμβαση του VAR κατακυρώθηκε.
Ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες. Όσες φορές κατάφερε να απειλήσει, βρήκε απέναντί του τον εξαιρετικό Αθανασιάδη, ο οποίος κράτησε όρθιο τον Ηρακλή.
Στο 70’ ο Νίζε κέρδισε πέναλτι από τον Μέντεθ και τρία λεπτά αργότερα ο Ίβι Λόπεθ ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 0-2 και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη.
Μέχρι το τέλος, ο Αστέρας πίεσε για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όμως ο Αθανασιάδης είπε «όχι» στις προσπάθειες των γηπεδούχων και κράτησε ανέπαφη την εστία του.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ηρακλής έφτασε τους 4 βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές, ενώ ο Αστέρας AKTOR παραμένει χωρίς βαθμό και πλέον στρέφει την προσοχή του στο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ (78΄Ριέρα), Κετού (46΄Παπακανέλλος), Μπουζούκης (69΄Καλτσάς), Ορόθκο (58΄Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (46΄Μακέντα).
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Σουρλής (77΄Κράιντζ), Καϊμπουέ (58΄Ραντόγια), Νάνου, Νιζέ (88΄Αναστασιάδης), Μπάρθενας (46΄Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (58΄Μαρκές).
Τα highlights του αγώνα:
Η βαθμολογία της Super League
- 1. Παναιτωλικός 9 β.
- 2. ΑΕΚ 7 β.
- 3. Ολυμπιακός 7 β.
- 4. Παναθηναϊκός 6 β.*
- 5. Άρης 6 β.
- 6. ΠΑΟΚ 6 β.
- 7. ΟΦΗ 6 β.
- 8. Ηρακλής 4 β.
- 9. Bόλος 2 β.
- 10. Κηφισιά 1 β.*
- 11. Καλαμάτα 1 β.
- 12. Ατρόμητος 1 β.
- 13. Αστέρας Τρίπολης 0 β.
- 14. Λεβαδειακός 0 β.
* Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν από ένα ματς λιγότερο.