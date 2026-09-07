Σοκ στη Λαμία: Νεκρός στο διαμέρισμά του γνωστός δικηγόρος

Θλίψη έχει προκαλέσει στη νομική κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Λαμίας η είδηση του θανάτου του γνωστού δικηγόρου Δημήτρη Διαμαντή, σε ηλικία 63 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport.gr, ο άτυχος νομικός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το βράδυ της Δευτέρας, στο διαμέρισμά του, στην οδό Λεωνίδου. Συνάδελφοι και φίλοι του, που είχαν αρκετές ημέρες να επικοινωνήσουν μαζί του, ανησύχησαν και μετέβησαν στην κατοικία του.

Καθώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, κλήθηκε κλειδαράς, ο οποίος λίγο πριν τις 22:00 κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Ο 63χρονος βρέθηκε πεσμένος στο εσωτερικό του διαμερίσματος, πίσω από την είσοδο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα, ενώ δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο Δημήτρης Διαμαντής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του και σε όσους τον γνώρισαν, αφήνοντας πίσω του τη φήμη ενός καταξιωμένου νομικού και ενός ανθρώπου με ήθος και αξιοπρέπεια. Η είδηση της απώλειάς του βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τη νομική κοινότητα της Φθιώτιδας.