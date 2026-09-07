Εμπορικός πόλεμος στη Βαλτική: Η Λετονία ετοιμάζεται να βάλει δασμούς 300% στο ρωσικό σιτάρι

Την ώρα που οι χώρες της Βαλτικής Θάλασσας συνεχίζουν να βιώνουν την υβριδική πολεμική ένταση με τη Ρωσία, η κυβέρνηση της Λετονίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την επιβολή δασμών 300% σε σιτηρά που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Πρόκειται για αντίποινα στη Μόσχα και την συμμαχική της χώρα, που υποστηρίζουν τις επιθέσεις στην Ουκρανία και ταυτόχρονα δυσχεραίνει την διακίνηση ρωσικών σιτηρών, καθώς η Μαύρη Θάλασσα και η Αζοφική θάλασσα είναι μπλοκαρισμένη λόγω των ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Έτσι, λοιπόν, η Λετονία, συμμαχική χώρα της Ουκρανίας, η οποία πλήττεται από τις σποραδικές επιθέσεις της Ρωσίας στο έδαφός της με drone ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 300% σε σιτηρά που φθάνουν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα με τον πιο επίσημο τρόπο από τον πρωθυπουργό της χώρας, Άντρις Κούλμπεργκς.

Υπενθυμίζουμε ότι αξιωματούχοι στη Λετονία και τη γειτονική Λιθουανία ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να θέσουν τέλος στις αποστολές ρωσικού σιταριού μέσω των λιμανιών τους αφότου η Μόσχα ενέτεινε τις διαμετακομίσεις μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια της στη Βαλτική. Σημειωτέον ότι οι Ρώσοι εξαγωγείς διακινούν τα σιτηρά μέσω της Λετονίας, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, προς άλλες αγορές, όπως λένε οι αναλυτές και χρηματιστές.

Η επιβολή υψηλών δασμών από τη Λετονία, χώρα της Βαλτικής, μπορεί να σταματήσει τον εναλλακτικό δίαυλο, σε μια περίοδο που η Μαύρη Θάλασσα και η Αζοφική Θάλασσα έχουν παραλύσει από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Σημειωτέον ότι η Ρωσία εξήγαγε 46,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σιτηρών μέσω των λιμανιών που βρίσκονται στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα την τελευταία εξαγωγική περίοδο – από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026 – ποσότητα που αντιστοιχεί το 90% των συνολικών εξαγωγών σιτηρών της Ρωσίας μέσω θαλάσσης, όπως δείχνουν τα στοιχεία του κλάδου.