Αρχαιολογικός θησαυρός: Ανασκαφές αποκάλυψαν πόλη που ίδρυσε ο Αδριανός

Ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο και στο ένδοξο ρωμαϊκό παρελθόν φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη βορειοδυτική Τουρκία.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην επαρχία της Προύσας αποκάλυψαν τα θαμμένα μυστικά των Αδριανών, μιας σπουδαίας αρχαίας πόλης που ίδρυσε ο ίδιος ο αυτοκράτορας Αδριανός το 123 μ.Χ.

Το εντυπωσιακό αυτό εύρημα δεν εμπλουτίζει απλώς τον παγκόσμιο αρχαιολογικό χάρτη, αλλά ζωντανεύει την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητα και την αρχιτεκτονική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Τα κατάλοιπα των Αδριανών, μιας αρχαίας πόλης που ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αδριανό το 123 μ.Χ., έρχονται στο φως μέσα από αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή Ορχανέλι της επαρχίας της Προύσας, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Στο φως 5.000 τ.μ. ιστορίας – Ποιοι ηγούνται των ερευνών

Η ανασκαφή πραγματοποιείται σε μια έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, υπό την καθοδήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Μουσείων της Προύσας και με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η καθηγήτρια Ντεριά Σαχίν (Derya Şahin), μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αρχαιολογίας της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου Uludağ της Προύσας, εκτελεί χρέη επιστημονικής συμβούλου του έργου.

Μέσω των ανασκαφών, οι ερευνητές ελπίζουν να προσδιορίσουν την ακριβή τοποθεσία των Αδριανών –οι οποίοι πιστεύεται ότι ιδρύθηκαν από τον Αδριανό στην περιοχή όπου κυνηγούσε, στις νότιες πλαγιές του όρους Uludağ (Όλυμπος της Βιθυνίας)– και να ρίξουν φως στην ιστορική σημασία της περιοχής.

Το πάθος του Αδριανού για το κυνήγι και το οδοιπορικό στην Ανατολία

Ο Διευθυντής του Μουσείου της Προύσας, Αχμέτ Τουρκμένογλου (Ahmet Türkmenoğlu), δήλωσε στο Πρακτορείο Anadolu (AA) ότι το Ορχανέλι, μία από τις παλαιότερες περιοχές της Προύσας, φιλοξενεί οικισμούς ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή.

Σημειώνοντας ότι η ύπαρξη μιας πόλης γνωστής ως Αδριανοί στην περιοχή είναι τεκμηριωμένη εδώ και καιρό, ο Τουρκμένογλου ανέφερε ότι ο Αδριανός ήρθε στην Ανατολία για να επιθεωρήσει περιοχές που είχαν πληγεί από σεισμό και ταξίδεψε σε όσα ήταν τότε γνωστά ως εδάφη της Μυσίας και της Βιθυνίας.

«Σταμάτησε στη Νικομήδεια και τη Νίκαια πριν κατευθυνθεί προς την περιοχή του Ερντέκ (Κύζικος). Καθώς περνούσε από την περιοχή, έφτασε σε αυτό το σημείο στους πρόποδες του όρους Uludağ και πιθανότατα ίδρυσε εδώ μια πόλη που έφερε το όνομά του, τους Αδριανούς», δήλωσε ο Τουρκμένογλου.

«Γιατί την ίδρυσε εδώ; Ο Αδριανός είχε πάθος με το κυνήγι και αυτή η περιοχή ήταν ιδανική για αυτό». Ο Τουρκμένογλου ανέφερε ότι η περιοχή συνδεόταν με μια διαδρομή που βρίσκεται σε χρήση από τους ρωμαϊκούς χρόνους.

«Αυτός ο δρόμος περνά μέσα από το Χαρμάντζικ (Harmancık) και οδηγεί στην Κιουτάχεια (Kütahya) και το Μπαλίκεσιρ (Balıkesir), και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Η πόλη ιδρύθηκε κατά μήκος αυτής της διαδρομής.

«Στην περιοχή υπάρχουν επίσης ιαματικές πηγές, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αν το καλοσκεφτεί κανείς, υπήρχαν πολλοί λόγοι για να δημιουργηθεί ένας οικισμός εδώ».

Το ανέγγιχτο κομμάτι του αρχαιολογικού θησαυρού

Ο Τουρκμένογλου ανέφερε ότι οι ιστορικές πηγές καταγράφουν επίσης πως ο Αδριανός ίδρυσε τους Αδριανούς το 123 μ.Χ., γεγονός που ώθησε τους αρχαιολόγους να ξεκινήσουν ανασκαφές στον χώρο.

Η ομάδα έπρεπε πρώτα να πραγματοποιήσει εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, σημείωσε ο ίδιος. «Μπήκαμε σε μια περιοχή που δεν είχε εξερευνηθεί ποτέ ξανά. Μετά τις εργασίες καθαρισμού, συνειδητοποιήσαμε ότι βρισκόμασταν μέσα σε ένα τεράστιο μνημειώδες κτίσμα. Θα μπορούσε να είναι μια αγορά ή ίσως ένα γυμνάσιο, ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Θα μάθουμε περισσότερα καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται».

Ο Τουρκμένογλου δήλωσε ότι η ανασκαφή πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από μια πενταμελή ομάδα. «Η περιοχή που ανασκάπτουμε βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο του μνημειώδους κτίσματος, και συγκεκριμένα στον κύριο τοίχο του. Ο πρώτος μας στόχος είναι να ανασκάψουμε τον χώρο και να φτάσουμε στο επίπεδο του δαπέδου του κτιρίου», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν εκεί θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη της φύσης του κτιρίου και θα ρίξουν φως στα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά.

Ο Τουρκμένογλου ανέφερε ότι με την πάροδο του χρόνου θα ανασκαφούν και άλλες περιοχές, προσθέτοντας ότι οι περαιτέρω εργασίες στο μνημειώδες κτίσμα θα μπορούσαν επίσης να φέρουν στο φως γλυπτά έργα, ιδιαίτερα γύρω από τα χαμηλότερα επίπεδά του.

«Η ίδια η δομή είναι ήδη ορατή», σημείωσε. «Αν και οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν καταρρεύσει, σε πολλά σημεία μπορούμε να δούμε καθαρά τοίχους και αρχιτεκτονικά στοιχεία που βρίσκονται ακόμη in situ, δηλαδή στις αρχικές τους θέσεις».

Ο Τουρκμένογλου πρόσθεσε ότι οι αρχαιολογικές ανασκαφές και οι επακόλουθες εργασίες θα μπορούσαν τελικά να μετατρέψουν την τοποθεσία σε έναν σημαντικό προορισμό για τον πολιτιστικό τουρισμό της χώρας.