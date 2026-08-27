Εκπληκτική ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Στο φως σπάνια αγάλματα του Αδριανού και της Αυτοκράτειρας Σαβίνας

Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη σημειώθηκε στην Κίβυρα της νοτιοδυτικής Τουρκίας, όπου ήρθαν στο φως εντυπωσιακά μαρμάρινα αγάλματα του Αδριανού και της συζύγου του, Σαβίνας. Τα ευρήματα μαρτυρούν την ύπαρξη ενός επιβλητικού συμπλέγματος αφιερωμένου στην αυτοκρατορική οικογένεια, το οποίο δέσποζε σε μία από τις κύριες εισόδους της αρχαίας πόλης.

Τα θραύσματα που ανέκτησε η ανασκαφική ομάδα επέτρεψαν την ανασύνθεση του αγάλματος του Αδριανού σε ύψος περίπου 2,14 μέτρων. Σημαντικά τμήματα από το άγαλμα της Σαβίνας έχουν επίσης έρθει στο φως, μαζί με κομμάτια που ανήκουν σε άλλες μεγάλες μαρμάρινες μορφές οι οποίες στέκονταν κάποτε πάνω από τη Μνημειακή Πύλη Εισόδου της Κίβυρας.

Η Κίβυρα (λατινικά: Cibyra‎‎), επίσης γνωστή ως Μεγάλη Κίβυρα (λατινικά: Cibyra Magna‎‎), ήταν αρχαία ελληνική πόλη κοντά στη σύγχρονη πόλη Γκιολχισάρ, στην επαρχία Μπουρντούρ. Βρισκόταν έξω από τα βορειοδυτικά όρια της αρχαίας επαρχίας της Λυκίας και ήταν η κύρια πόλη ενός ανεξάρτητου κράτους γνωστού ως Κιβυράτις. Από το 2016 έχει συμπεριληφθεί στον προσωρινό κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην Τουρκία .

Τα γλυπτά χρονολογούνται γύρω στο 130 μ.Χ., τοποθετώντας τα εντός της περιόδου βασιλείας του Αδριανού (117–138 μ.Χ.). Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το σύμπλεγμα ενδέχεται να φιλοτεχνήθηκε με αφορμή τις εκτεταμένες περιοδείες του αυτοκράτορα στην Ανατολία, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος ο Αδριανός επισκέφθηκε την Κίβυρα.

Οι ανασκαφές διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου Burdur Mehmet Akif Ersoy, στο πλαίσιο του προγράμματος της Τουρκίας «Κληρονομιά για το Μέλλον» (Legacy to the Future Project).

Ένα ρωμαϊκό αυτοκρατορικό μνημείο κατεστραμμένο από σεισμό

Οι πρόσφατες εργασίες στην Κίβυρα επικεντρώθηκαν στη Μνημειακή Πύλη Εισόδου της πόλης, στο σημείο όπου ο δρόμος που ερχόταν από τη νεκρόπολη εισερχόταν στην πόλη.

Ο διευθυντής των ανασκαφών, καθηγητής Δρ. Şükrü Özüdoğru, δήλωσε ότι οι αρχαιολόγοι ταυτοποίησαν θραύσματα που ανήκουν σε τέσσερα μνημειακά μαρμάρινα αγάλματα, τα οποία θεωρείται ότι στέκονταν στο επάνω μέρος της πύλης.

Το σύμπλεγμα αυτό πιθανότατα διατηρήθηκε για αιώνες πριν πληγεί από την καταστροφή. Η ανασκαφική ομάδα πιστεύει ότι τα αγάλματα έπεσαν από το μνημείο κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου σεισμού το 417 μ.Χ. και συνετρίβησαν κατά την πρόσκρουση.

Μέσα από διαδοχικά στάδια ανασκαφών, οι αρχαιολόγοι ανέκτησαν περίπου 20 γλυπτικά θραύσματα, μεταξύ των οποίων χέρια, πόδια και πέλματα. Ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη ήταν μια καλοδιατηρημένη κεφαλή του Αδριανού.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η κεφαλή ταιριάζει απόλυτα με έναν μαρμάρινο κορμό με πανοπλία που είχαν βρει παλαιότερα. Αφού ένωσαν τα κομμάτια και τα συντήρησαν, κατάφεραν να συναρμολογήσουν ξανά το μεγαλύτερο μέρος του αγάλματος, επαναφέροντας τον αυτοκράτορα στο αρχικό του ύψος, δηλαδή περίπου στα 2,14 μέτρα.

Οι εργασίες συντήρησης του 2026 πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα αποκατάστασης των ανασκαφών υπό τον καθηγητή Δρ. Ünal Demirer του Πανεπιστημίου Mehmet Akif Ersoy.

Ο Αδριανός εμφανίζεται με στρατιωτική ενδυμασία

Το άγαλμα απεικονίζει τον Αδριανό ως στρατιωτικό ηγέτη και όχι με πολιτική ή θεϊκή μορφή. Ο θώρακάς του φέρει ανάγλυφες παραστάσεις λεόντων και αετών, ενώ οι ερευνητές ταυτοποίησαν μάρμαρο υψηλής ποιότητας που συνδέεται με τις περιοχές Afyon-Döğer και İscehisar. Σύμφωνα με τον Özüdoğru, το ίδιο το πορτραίτο παρείχε τα αποφασιστικά στοιχεία για την ταυτοποίηση της μορφής ως Αδριανού.

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ουσιαστικά ολοκληρωμένα αγάλματα του Αδριανού δεν είναι συνηθισμένα στην Ανατολία.

Ο αυτοκράτορας άφησε τεράστιο αρχιτεκτονικό και πολιτικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον ρωμαϊκό κόσμο, όμως τα αυτοκρατορικά πορτραίτα που διασώζονται φτάνουν συχνά στα χέρια των αρχαιολόγων ως μεμονωμένες κεφαλές, κορμοί ή θραύσματα. Στην Κίβυρα, σώθηκε αρκετό μέρος από την αρχική μορφή ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της συνολικής εικόνας του αγάλματος.

Η Σαβίνα καθιστά την ανακάλυψη ακόμη πιο σημαντική

Η παρουσία της Αυτοκράτειρας Σαβίνας προσθέτει μια άλλη διάσταση στο εύρημα.

Η Βιβία Σαβίνα (Vibia Sabina) προερχόταν από τα ανώτατα στρώματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής αριστοκρατίας. Ήταν μικρανεψιά του Αυτοκράτορα Τραϊανού και παντρεύτηκε τον Αδριανό το 100 μ.Χ., χρόνια πριν ο ίδιος γίνει αυτοκράτορας. Έως το 128 μ.Χ. κατείχε τον τίτλο της Augusta (Αυγούστας), γεγονός που την τοποθετούσε επίσημα στο επίκεντρο της αυτοκρατορικής προβολής. Η μορφή της εμφανιζόταν επίσης ευρέως σε ρωμαϊκά νομίσματα.

Στην Κίβυρα, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακτήσει σημαντικά τμήματα από το μαρμάρινο άγαλμά της, αν και δεν έχει ακόμη ανασυντεθεί στον ίδιο βαθμό με εκείνο του Αδριανού. Η εντόπιση απεικονίσεων του αυτοκράτορα και της αυτοκράτειρας εντός του ίδιου μνημειακού πλαισίου είναι ιδιαίτερα συναφής με την προτεινόμενη χρονολόγηση των γλυπτών.

Η Σαβίνα συνόδευσε πράγματι τον Αδριανό τουλάχιστον σε ένα μέρος των ταξιδιών του στην ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ επιγραφές δείχνουν ότι πόλεις σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία την τίμησαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του. Αρχαιολογικά και επιγραφικά στοιχεία καταγράφουν αφιερώσεις στη Σαβίνα -κάποιες φορές μαζί με τον Αδριανό- σε περιοχές όπως τα Πάταρα, η Τλως, η Ροδιάπολη, η Ιεράπολη και σε άλλες πόλεις της Ανατολίας.

Αυτό το ευρύτερο μοτίβο καθιστά τα γλυπτά της Κίβυρας εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος μιας συντονισμένης προβολής που δεν γιόρταζε απλώς τον Αδριανό ως αυτοκράτορα, αλλά τον αυτοκρατορικό οίκο όπως εκπροσωπούνταν από τον Αδριανό και τη Σαβίνα μαζί. Αυτό, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε την Κίβυρα.

Ο ρόλος των αγαλμάτων

Ο Özüdoğru χρονολογεί τα γλυπτά γύρω στο 130 μ.Χ. και υποστηρίζει ότι η πόλη Κίβυρα ενδέχεται να τα παρήγγειλε εν όψει των ταξιδιών του Αδριανού στην Ανατολία.

Ο Αδριανός ξεχώριζε ανάμεσα στους Ρωμαίους αυτοκράτορες για τον εξαιρετικά μεγάλο χρόνο που αφιέρωνε ταξιδεύοντας στις επαρχίες. Οι πόλεις κατά μήκος των διαδρομών του έστηναν αγάλματα, επιγραφές και μνημεία για να προβάλουν τη σχέση τους με τον αυτοκράτορα και να επιδείξουν τη δημόσια αφοσίωσή τους.

Μια παρόμοια πρακτική που περιλάμβανε τόσο τον Αδριανό όσο και τη Σαβίνα είναι τεκμηριωμένη και αλλού στη Μικρά Ασία. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Roman Archaeology, για παράδειγμα, έχει εξετάσει ζεύγη ή σχετικές αφιερώσεις προς το αυτοκρατορικό ζεύγος και την πιθανή σύνδεσή τους με τα ανατολικά ταξίδια του Αδριανού.

Καμία επιγραφή ή άλλο στοιχείο δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν ότι ο Αδριανός πέρασε πράγματι από την Κίβυρα. Τα αγάλματα θα μπορούσαν αντίθετα να αντιπροσωπεύουν προετοιμασίες για μια πιθανή επίσκεψη, να τιμούν τις μετακινήσεις του στην ευρύτερη περιοχή ή απλώς να εκφράζουν τη σχέση της πόλης με την αυτοκρατορική εξουσία. Η συνέχιση των ανασκαφών ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα.

Κίβυρα: Μια ευημερούσα πόλη στο σταυροδρόμι της Ανατολίας

Η κλίμακα του γλυπτού συμπλέγματος συνάδει με τη σημασία της Κίβυρας κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Η πόλη βρισκόταν κοντά στο σημείο συνάντησης πολλών αρχαίων πολιτισμικών περιοχών, όπως η Λυκία, η Καρία, η Φρυγία και η Πισιδία. Αρχαίες αναφορές περιγράφουν τους κατοίκους της ως πολύγλωσσους και ιδιαίτερα ειδικευμένους στην εκτροφή αλόγων, τη βυρσοδεψία και τη σιδηρουργία. Η Κίβυρα ηγούνταν επίσης μιας περιφερειακής ομοσπονδίας μαζί με τον Βουβώνα, τα Βάλβουρα και τα Οινόανδα, πριν οι ρωμαϊκές διοικητικές αλλαγές αναδιαμορφώσουν την περιοχή.

Τα αρχιτεκτονικά της λείψανα που διασώζονται μαρτυρούν ένα ευημερούν αστικό κέντρο. Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά μνημεία της Κίβυρας είναι το στάδιο, το θέατρο, η αγορά, τα ρωμαϊκά λουτρά και το μεγάλο ωδείο. Το ωδείο είναι ιδιαίτερα διάσημο για το δάπεδο της Μέδουσας, το οποίο δημιουργήθηκε από ακριβώς κομμένα κομμάτια έγχρωμου μαρμάρου με την τεχνική του opus sectile.

Η μνημειακή πύλη που ανασκάπτεται τώρα αποτελούσε μέρος αυτού του αστικού τοπίου. Στρόγγυλοι πύργοι στέκονταν και στις δύο πλευρές της εισόδου, ενώ τρία αψιδωτά περάσματα ήλεγχαν τη μετακίνηση από τον δρόμο της νεκρόπολης προς την πόλη.

Αρχαιολόγοι μετακίνησαν 2.500 αρχιτεκτονικούς λίθους

Η ανασκαφή της πύλης ξεκίνησε το 2025, με τους αρχαιολόγους να βρίσκουν το μεγαλύτερο τμήμα του μνημείου θαμμένο κάτω από έναν τεράστιο όγκο πεσμένων λίθων.

Έκτοτε, η ομάδα έχει μετακινήσει, τεκμηριώσει και ταξινομήσει περίπου 2.500 αρχιτεκτονικά μπλοκ. Η ανασκαφή ολόκληρου του μνημείου παραμένει ημιτελής, ενώ αναμένεται άλλη μία ανασκαφική περίοδος πριν ξεκινήσει ένα πλήρες έργο αποκατάστασης. Η ίδια περιοχή ενδέχεται επίσης να κρύβει ελλείποντα κομμάτια από τα αυτοκρατορικά αγάλματα.

Μαζί με τον Αδριανό και τη Σαβίνα, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακτήσει κατάλοιπα που συνδέονται με μια άλλη αυτοκρατορική μορφή με πανοπλία, ένα γυναικείο άγαλμα και μια ανδρική κεφαλή. Η περαιτέρω ανασκαφή θα μπορούσε να προσδιορίσει πώς αυτά τα γλυπτά σχετίζονταν αρχικά μεταξύ τους και πώς ήταν τοποθετημένο το πλήρες σύμπλεγμα πάνω από την πύλη.

Μόλις ολοκληρωθούν η συντήρηση και η ανασύνθεση, τα αγάλματα αναμένεται να ενταχθούν στη συλλογή του Μουσείου του Burdur για δημόσια έκθεση.

Για την Κίβυρα, η ανακάλυψη κάνει κάτι περισσότερο από το να αποκαθιστά την εικόνα ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα. Οι διασωθείσες μορφές του Αδριανού και της Σαβίνας προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να ανασυντεθεί ο τρόπος με τον οποίο μια πόλη της Ανατολίας πρόβαλλε τον αυτοκρατορικό οίκο σε έναν από τους πιο εμφανείς δημόσιους χώρους της πριν από σχεδόν 1.900 χρόνια.