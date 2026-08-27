Τα πλεονεκτήματα των FREMM Bergamini και η σύγκριση με τις FDI Belharra – Tο στοίχημα της πολυτυπίας για το Πολεμικό Ναυτικό

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 γράφεται στη Ρώμη μία ακόμη ιστορική σελίδα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς υπογράφεται η Εφαρμοστική Ρύθμιση για την πρόσκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών FREMM. Μία εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, φέρνοντας παράλληλα νέες επιχειρησιακές δυνατότητες αλλά και σημαντικές προκλήσεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η 8η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί ημερομηνία-σταθμό για το Πολεμικό Ναυτικό. Στην «Αιώνια Πόλη», παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του, Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto), και των Αρχηγών των δύο Ναυτικών, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) βάζει τις τελικές υπογραφές στην Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement). Πρόκειται για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 στη Λα Σπέτσια και πλέον παίρνει σάρκα και οστά, καθορίζοντας τους νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς όρους για την απόκτηση των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini.

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η πρώτη φρεγάτα, η «Carlo BERGAMINI» (F-590), αναμένεται να μεταβιβαστεί στο Πολεμικό Ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη, η «Virginio FASAN» (F-591), θα ακολουθήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης (Follow-On Support) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας, καθώς και ενεργό εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων. Με την προοπτική απόκτησης επιπλέον μονάδων στο μέλλον, το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται να συγκροτήσει έναν πανίσχυρο στόλο κρούσης δίπλα στις τέσσερις γαλλικές FDI Belharra και τις εκσυγχρονισμένες MEKO 200HN.

Τα πλεονεκτήματα των ιταλικών θηρίων

Η ένταξη των FREMM Bergamini στο ελληνικό οπλοστάσιο δεν είναι απλώς μια αριθμητική προσθήκη, αλλά μια ποιοτική αναβάθμιση μεγάλου βεληνεκούς. Πρόκειται για πλοία εκτοπίσματος άνω των 6.700 τόνων, τα οποία προσφέρουν κορυφαία πλευστότητα, αντοχή σε θαλασσοταραχή και εξαιρετική ακτίνα δράσης. Αυτόματα, λόγω μεγέθους κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία, μία κλάση πριν θεωρηθούν αντιτορπιλικά.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθός τους, δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού που δείχνει δίπλα – δίπλα την φρεγάτα FREMM – Bergamini με την ελληνική φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ – κλάσης “S”, εκτοπίσματος 3,300 τόνων.

Στον τομέα των επιχειρήσεων σε ανοιχτές θάλασσες, όπως η Ανατολική Μεσόγειος, το μέγεθος και η δομή του σκάφους παρέχουν σταθερότητα και επιχειρησιακή διαθεσιμότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ιταλικών FREMM είναι η αθόρυβη ανθυποβρυχιακή τους ικανότητα. Χάρη στο υβριδικό σύστημα πρόωσης CODLAG (Combined Diesel-electric and Gas), τα πλοία μπορούν να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλό ακουστικό ίχνος κατά τη διάρκεια ερευνών ανθυποβρυχιακού πολέμου (ASW). Σε συνδυασμό με το μεταβλητού βάθους σόναρ (VDS) Captas-4 και το εντροπικό σόναρ κύτους, μετατρέπονται σε πραγματικούς «θηρευτές» υποβρυχίων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ικανούς να εντοπίζουν ακόμα και τις πιο αθόρυβες συμβατικές μονάδες.

Επιπλέον, το διπλό υπόστεγο που διαθέτουν επιτρέπει τη φιλοξενία και ταυτόχρονη αξιοποίηση δύο ελικοπτέρων κατηγορίας 10 τόνων (όπως τα MH-60R Romeo του ΠΝ) ή συνδυασμού ελικοπτέρου και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs). Αυτό αυξάνει κατακόρυφα την τακτική ευελιξία του διοικητή της αεροναυτικής δύναμης, προσφέροντας συνεχή επιτήρηση και δυνατότητες προσβολής σε μεγάλες αποστάσεις.

Σύγκριση FREMM – FDI Belharra

Αν και οι γαλλικές φρεγάτες FDI Belharra θεωρούνται η αιχμή του δόρατος στην αντιαεροπορική άμυνα περιοχής χάρη στο ψηφιακό ραντάρ Sea Fire και τους πυραύλους Aster 30, οι ιταλικές FREMM υπερέχουν σε συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς, καθιστώντας τις το ιδανικό συμπλήρωμα στον ελληνικό Στόλο.

Πρώτον, στον τομέα του Εκτοπίσματος και της Αυτονομίας, οι FREMM (6.700+ τόνοι) υπερτερούν σαφώς των FDI (4.500 τόνοι). Το μεγαλύτερο σκάφος προσφέρει αυξημένο όγκο αναλώσιμων, καυσίμων και πολεμοφοδίων, επιτρέποντας στα ιταλικά πλοία να παραμένουν στο θέατρο των επιχειρήσεων για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς την ανάγκη συχνού ανεφοδιασμού.

Δεύτερον, στην Πυροβολική Υποστήριξη και Προσβολή Στόχων Ξηράς. Η διαμόρφωση των ιταλικών FREMM περιλαμβάνει το κορυφαίο ναυτικό πυροβόλο Leonardo 127/64 mm Vulcano, το οποίο έχει τη δυνατότητα βολής κατευθυνόμενων πυρομαχικών αυξημένου βεληνεκούς (ξεπερνώντας τα 80-100 χιλιόμετρα) με χειρουργική ακρίβεια. Αντίθετα, οι FDI φέρουν το ηπιότερου βεληνεκούς πυροβόλο 76 mm. Η ικανότητα προσβολής στόχων στην ξηρά από ασφαλή απόσταση προσδίδει στις FREMM έναν στρατηγικό ρόλο που έλειπε από τις κύριες μονάδες του ΠΝ.

Τρίτον, στη Διπλή Αεροπορική Συνιστώσα και Ενδιαιτήσεις Πληρώματος. Η δυνατότητα ταυτόχρονης στέγασης δύο ελικοπτέρων προσφέρει επιχειρησιακό πλεονέκτημα έναντι του ενός ελικοπτέρου που μπορεί να φιλοξενήσει η FDI. Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι χώροι των FREMM εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το πλήρωμα σε πολυήμερες αποστολές, ενώ παρέχουν και επιπλέον χώρους φιλοξενίας για επιτελείο διοίκησης (Flagship capability) ή τμήματα ειδικών επιχειρήσεων.

Οι αναγκαίες αναβαθμίσεις

Παρά τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες, τα δύο σκάφη παραλαμβάνονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους από το Ιταλικό Ναυτικό, γεγονός που καθιστά απαραίτητο ένα πρόγραμμα στοχευμένων αναβαθμίσεων και προσαρμογών στις απαιτήσεις του ελληνικού επιχειρησιακού δόγματος.

Η κυριότερη αναβάθμιση αφορά την ενοποίηση των συστημάτων μάχης και επικοινωνιών με τα υπόλοιπα μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα απαιτηθεί η εγκατάσταση Link 16 και προηγμένων τερματικών ζεύξης δεδομένων για την πλήρη διασύνδεση των FREMM με τα μαχητικά Rafale, F-16 Viper, τις φρεγάτες FDI, τα F-35 και τα ιπτάμενα radar EMB-145H.

Παράλληλα, εξετάζεται η προσθήκη ή επικαιροποίηση των συστημάτων αυτοπροστασίας και Ηλεκτρονικού Πολέμου (EW), καθώς και η πιθανή ενίσχυση του αντιαεροπορικού τους οπλοστασίου με την ενσωμάτωση επιπλέον κελιών κατακόρυφης εκτόξευσης (VLS) για πυραύλους Aster 30, όπως δηλαδή διαθέτουν οι φρεγάτες FDI Belharra. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην τοποθέτηση σύγχρονων αντιμέτρων κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Anti-Drone systems), μια ανάγκη που αναδείχθηκε επιτακτική από τις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η πρόκληση της πολυτυπίας

Η απόκτηση των FREMM, παρά τον ενθουσιασμό που προκαλεί, φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους της ναυτικής ηγεσίας: την πολυτυπία. Το Πολεμικό Ναυτικό καλείται σύντομα να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τρεις εντελώς διαφορετικές κλάσεις κύριων μονάδων κρούσης: τις εκσυγχρονισμένες γερμανικής σχεδίασης MEKO 200HN, τις υπερσύγχρονες γαλλικές FDI Belharra και τις ιταλικές FREMM Bergamini.

Κάθε μία από αυτές τις κλάσεις φέρει διαφορετικά συστήματα μάχης (CMS), διαφορετικά ραντάρ, κινητήρες, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και οπλικά συστήματα. Αυτός ο πλουραλισμός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), καθώς απαιτεί τη διατήρηση διαφορετικών αποθεμάτων ανταλλακτικών, διαφορετικών εργαλείων συντήρησης και πολύπλοκων πρωτοκόλλων υποστήριξης.

Επιπλέον, η πρόκληση επεκτείνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία του προσωπικού. Οι αξιωματικοί και τα πληρώματα θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα διαχείρισης μάχης και τεχνικών προδιαγραφών, περιορίζοντας τη δυνατότητα άμεσης εναλλαγής πληρωμάτων από έναν τύπο πλοίου σε άλλον.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, κομβικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν τα ελληνικά ναυπηγεία. Η πρόβλεψη στην Εφαρμοστική Ρύθμιση για εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή και δημιουργία τοπικής βάσης συντήρησης είναι ζωτικής σημασίας. Μόνο με τη συγκρότηση ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος τεχνικής υποστήριξης και τη διασφάλιση μακροχρόνιων συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης (FOS) θα μπορέσει το Πολεμικό Ναυτικό να διατηρήσει υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας των FREMM χωρίς να στραγγαλιστεί ο αμυντικός προϋπολογισμός.

Το πρόγραμμα των FREMM αποτελεί μια σπουδαία επιχειρησιακή ευκαιρία για την ενίσχυση της ελληνικής αποτροπής, αρκεί το Ναυτικό Επιτελείο να διαχειριστεί με σχεδιασμό και ρεαλισμό τις προκλήσεις της πολυτυπίας και της εφοδιαστικής υποστήριξης.