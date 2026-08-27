Κολομβία: «Πλοία-φυλακές» για τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους σχεδιάζει η ακροδεξιά κυβέρνηση ντε λα Εσπριέγια

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Τον εγκλεισμό των πιο επικίνδυνων κρατουμένων σε πλοία-φυλακές εξετάζει η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Άμυνας που μίλησε στο AFP.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά των κρατουμένων σε πλοία που θα βρίσκονται εν πλω, με στόχο να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες απόδρασης και οι επαφές τους με τον έξω κόσμο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έδωσε εντολή να προχωρήσει ο σχεδιασμός των «πλοίων-φυλακών» κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για ζητήματα ασφαλείας. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο.

🔴 LA ESTRATEGIA FUE USADA DURANTE EL GOBIERNO DE URIBE Según diario El Tiempo de Colombia, el Gobierno de Abelardo De la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) estaría alistando una estrategia para combatir la extorsión carcelaria y evitar que los delincuentes de alto perfil sigan… pic.twitter.com/8pcYf8HYj9 — Altavoz Ec (@altavozecu_) August 26, 2026

Στα πρότυπα της πολιτικής Μπουκέλε

Ο ακροδεξιός εκατομμυριούχος πρόεδρος έχει δεσμευτεί για σκληρή αντιμετώπιση των ένοπλων οργανώσεων που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η κυβέρνησή του έχει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ.

Στα σχέδιά του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ανταρτικών οργανώσεων και η κατασκευή «μεγαφυλακών», στα πρότυπα της πολιτικής του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για την πρακτική της κράτησης σε πλοία, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων και τις προβλεπόμενες νομικές εγγυήσεις.

Ανάλογο μέτρο είχε εφαρμοστεί το 2007 από την κυβέρνηση του τότε προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε. Οι αρχές είχαν μεταφέρει σε πλοία-φυλακές στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό φερόμενους ως βαρόνους των ναρκωτικών, πριν προχωρήσουν στην έκδοσή τους στις ΗΠΑ.