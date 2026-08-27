Ουκρανία: Δύο τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Ο επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης, Αλεξάντρ Βίλκουλ, γνωστοποίησε την επίθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το είδος της εγκατάστασης ή την έκταση των ζημιών.
Το Κριβί Ριχ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ουκρανικής βιομηχανίας χάλυβα και εξόρυξης.
Η πόλη είναι επίσης γνωστή ως η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
⚠️ 🇺🇦 The sound of KN-23 ballistic missile impacts in Kryvyi Rih and Zaporizhzhia tonight.
Russia launched at least 10 North Korean KN-23 ballistic missiles during the ongoing attack, striking Kryvyi Rih, Zaporizhzhia and Kremenchuk.
The KN-23 strikes are part of a much larger…
— The Tectonic (@thetect0nic) August 27, 2026