Ουκρανία: Δύο τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ

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Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης, Αλεξάντρ Βίλκουλ, γνωστοποίησε την επίθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το είδος της εγκατάστασης ή την έκταση των ζημιών.

Το Κριβί Ριχ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ουκρανικής βιομηχανίας χάλυβα και εξόρυξης.

Η πόλη είναι επίσης γνωστή ως η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.