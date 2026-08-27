Ουκρανία: Δύο τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η πόλη, σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις, με αναφορές να κάνουν λόγο για εκτόξευση τουλάχιστον 10 βαλλιστικών πυραύλων KN-23 σε αυτή και άλλες ουκρανικές πόλεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.
  • Ο επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης, Αλεξάντρ Βίλκουλ, γνωστοποίησε την επίθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
  • Η Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

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Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης, Αλεξάντρ Βίλκουλ, γνωστοποίησε την επίθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το είδος της εγκατάστασης ή την έκταση των ζημιών.

Το Κριβί Ριχ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ουκρανικής βιομηχανίας χάλυβα και εξόρυξης.

Η πόλη είναι επίσης γνωστή ως η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

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