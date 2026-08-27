Ανατροπή στο Περού: Ζωντανός ο αυτόχθονας ηγέτης που είχε ανακοινωθεί ως νεκρός – «Λένε ότι είμαι νεκρός, αλλά είμαι εδώ, ήρεμος, στο σπίτι μου»

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Αυτόχθονη οργάνωση της περουβιανής Αμαζονίας ανακάλεσε την ανακοίνωσή της για τον θάνατο ηγέτη της κοινότητας των Ασενίνκα, γνωστοποιώντας ότι ο ίδιος είναι ζωντανός.

Η οργάνωση ORAU είχε ανακοινώσει ότι ο Αμέρικο Πασκουάλα Τόμισα, πρώην αρχηγός της κοινότητας Ονκονασάρι στην περιοχή Ουκαγιάλι, είχε δολοφονηθεί την Κυριακή, 23 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή της κοινότητάς του.

Ωστόσο, η ORAU ανακάλεσε την ανακοίνωση, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ο Πασκουάλα εμφανίζεται ζωντανός και κάνει δηλώσεις από το σπίτι του.

Η οργάνωση, που εκπροσωπεί περίπου 20 οργανώσεις αυτόχθονων κοινοτήτων, δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για την αρχική αναφορά περί θανάτου του.

«Λένε ότι είμαι νεκρός, αλλά είμαι εδώ, ήρεμος, στο σπίτι μου», είπε ο 57χρονος στο βίντεο που μεταδόθηκε από την περουβιανή δημόσια τηλεόραση.

«Ο αδελφός μας Αμέρικο Πασκουάλ είναι ζωντανός και βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή», επιβεβαίωσε η ORAU.

Ομάδα αυτοχθόνων μετέβη στην απομακρυσμένη περιοχή Γιουρούα, στον ανατολικό νομό Ουκαγιάλι, για να επαληθεύσει πως ο ηγέτης της φυλής είναι όντως στη ζωή, διευκρίνισε.

📍#Urgente La organización indígena regional de Ucayali (ORAU) aclaró que el líder ashéninka Américo Pascual Tumisha está vivo y en su casa.

Hace unos días la organización denunció el supuesto asesinato. La comisión que viajó a la zona constató que el líder se encontraba bien. pic.twitter.com/kcOLCNTfM7 — OjoPúblico (@Ojo_Publico) August 26, 2026

Η ORAU είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο υπερασπιστής του περιβάλλοντος είχε χτυπηθεί από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε έδαφος της κοινότητάς του με «τρίτους», ενώ έκανε περιπολία για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής.

Το υπουργείο Πολιτισμού, που είχε «καταδικάσει τη δολοφονία» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διέγραψε το μήνυμά του αυτό χθες.

Οι απειλές εναντίον ηγετών που καταγγέλλουν την αποψίλωση ή την εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές σε τομείς της περουβιανής επικράτειας που διαρρέει ο Αμαζόνιος.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ Global Witness, τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος έχουν δολοφονηθεί στο Περού από το 2012 έως το 2024. Από αυτούς, οι 35, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς, ανήκαν σε αυτόχθονες λαούς.