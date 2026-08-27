Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Έβαλε στη θέση του» follower που σχολίασε την εμφάνιση της Νίκολα Πελτζ

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Με αφορμή ένα πρόσφατο βίντεο μαγειρικής που δημοσίευσε στα social media, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν όχι μόνο τις μαγειρικές του ικανότητες, αλλά και την εμφάνιση της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ.

Στο βίντεο, ο 27χρονος επίδοξος σεφ έδειχνε στους διαδικτυακούς του ακολούθους πώς να φτιάξουν cottage pie, όταν ένας χρήστης άφησε ένα κακόβουλο σχόλιο για την 31χρονη ηθοποιό.

«Απαντάς σε όλους όσοι ανησυχούν για τη σύζυγό σου και για το πόσο άρρωστη δείχνει;», έγραψε ο χρήστης, προσθέτοντας: «Αφού εκτίθεται δημόσια, τάισέ την».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και έσπευσε να υπερασπιστεί τη σύζυγό του.

«Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου. Είναι απολύτως πανέμορφη και δεν πρέπει ποτέ να σχολιάζεις το σώμα μιας γυναίκας. Είναι ντροπιαστικό», απάντησε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @brooklynpeltzbeckham

Τον περασμένο Ιανουάριο, θαυμαστές είχαν εκφράσει ξανά την ανησυχία τους για την εμφάνιση της Νίκολα Πελτζ, με αρκετούς να σχολιάζουν την εμφανή απώλεια βάρους της κάτω από μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram.

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα είναι παντρεμένοι από το 2022 και, παρά τις φήμες για εντάσεις στις σχέσεις τους με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, εξακολουθούν να εμφανίζονται ενωμένοι. Μάλιστα, πρόσφατα ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @brooklynpeltzbeckham

Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε δημοσιεύσει μια μακροσκελή δήλωση μέσω Instagram Stories, κατηγορώντας τους διάσημους γονείς του ότι επιχείρησαν να υπονομεύσουν τον γάμο του.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς. Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου ελέγχουν την εικόνα της οικογένειάς μας στα μέσα ενημέρωσης», είχε γράψει.