Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ: Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη – Εκατοντάδες αγνοούμενοι και κίνδυνος για νέες πλημμύρες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ και στα σύνορα με το Θιβέτ, όπου τεράστιοι όγκοι νερού, λάσπης και βράχων σάρωσαν χωριά, δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 160. Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι έχει ανασύρει μέχρι στιγμής 157 σορούς, ενώ περισσότεροι από 40 άνθρωποι νοσηλεύονται. Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ακόμη τρεις νεκρούς και 265 αγνοούμενους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι η καταστροφή ενδέχεται να μην έχει τελειώσει. Ένα νέο φράγμα από βράχους, χώμα και άλλα φερτά υλικά παραμένει σε ποτάμι κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας και, εάν υποχωρήσει απότομα, θα μπορούσε να προκαλέσει δεύτερο μεγάλο πλημμυρικό κύμα.

Αγνοούνται τουλάχιστον 579 τουρίστες

Ο αριθμός των αγνοούμενων τουριστών αυξήθηκε στους 579, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ.

Από αυτούς, 466 είναι ξένοι υπήκοοι από 28 διαφορετικές χώρες και 113 είναι Νεπαλέζοι. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 54 πολίτες των ΗΠΑ, 33 Βρετανοί και 24 Καναδοί.

Σε προηγούμενες καταγραφές είχαν αναφερθεί επίσης μεγάλοι αριθμοί ταξιδιωτών από την Ινδία, καθώς και πολίτες από την Αυστραλία, τη Μαλαισία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Νότια Αφρική και τη Νότια Κορέα.

Η περιοχή που επλήγη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ορειβάτες, πεζοπόρους και προσκυνητές, γεγονός που εξηγεί τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό ξένων που βρίσκονταν εκεί την ώρα της καταστροφής.

Ποιοι ξένοι αγνοούνται

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τουλάχιστον 291 ξένοι υπήκοοι βρίσκονται μεταξύ των αγνοουμένων, ενώ οι αριθμοί εξακολουθούν να μεταβάλλονται καθώς οι Αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν με ταξιδιωτικές ομάδες και πρακτορεία.

Το Νεπάλ προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πεζοπόρους, ορειβάτες και προσκυνητές από όλο τον κόσμο, με πολλούς να κατευθύνονται προς τις περιοχές των Ιμαλαΐων και κορυφές όπως το Έβερεστ.

Με βάση τα στοιχεία του Nepal Tourism Board, μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται 142 Ινδοί, οι οποίοι ταξίδευαν με τρία διαφορετικά τουριστικά πρακτορεία, αναφέρει ο Guardian.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι τουριστικές Αρχές του Νεπάλ θεωρούν αγνοούμενους 53 Ουκρανούς υπηκόους, ανάμεσά τους ομάδα 46 τουριστών με τους οποίους έχει χαθεί η επικοινωνία.

Αγνοούνται επίσης 17 Μαλαισιανοί, σύμφωνα με το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ, αν και το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανέφερε ότι είχε λάβει πληροφορίες για 11 πολίτες του που βρίσκονταν στην περιοχή Ρασούβα και με τους οποίους δεν υπήρχε επικοινωνία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 12 Βρετανοί, τέσσερις Νοτιοαφρικανοί, τρεις Αμερικανοί, μία Πορτογαλίδα, ένας Αυστραλός και ένας Ολλανδός παραμένουν επίσης αγνοούμενοι.

Στη Νότια Κορέα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι οκτώ εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο δεν έχουν δώσει σημεία ζωής μετά τις πλημμύρες στην περιοχή Ρασούβα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι δύο Ιταλοί και ο οδηγός τους έχουν εγκλωβιστεί πιο ψηλά από σημείο κατολίσθησης, αλλά λαμβάνουν βοήθεια. Οι ιταλικές Αρχές γνωρίζουν ότι περίπου 90 Ιταλοί βρίσκονται αυτή την περίοδο στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, χωρίς να είναι ακόμη σαφές αν άλλοι έχουν επηρεαστεί.

Παράλληλα, αρκετά τουριστικά γκρουπ έχουν δηλώσει αγνοούμενους χωρίς να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η εθνικότητά τους, μεταξύ των οποίων 77 άτομα με την Trekkers Society, 26 με την Kailash Journey και οκτώ με τη Richa Tours + Travels.

Πέρα από τους ξένους ταξιδιώτες, το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ ανέφερε επίσης ότι 93 Νεπαλέζοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ένα «τείχος» από νερό, λάσπη και βράχους

Βίντεο και εικόνες από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν ένα τεράστιο μέτωπο νερού και λάσπης να κινείται μέσα στις στενές κοιλάδες των Ιμαλαΐων, παρασύροντας σπίτια, οχήματα, δρόμους και γέφυρες.

Κάτω όροφοι πολυώροφων κτιρίων θάφτηκαν στη λάσπη, ενώ σε ορισμένα σημεία από σπίτια παρέμειναν ορατά μόνο τα ανώτερα τμήματά τους.

Ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) στο Νεπάλ, χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως καταστροφική».

Όπως είπε, ολόκληρα χωριά και εμπορικές περιοχές έχουν εξαφανιστεί, ενώ δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί.

«Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν όλα όσα είχαν», ανέφερε.

Γιατί η λάσπη είναι τόσο καταστροφική

Η υδρομετεωρολόγος και ερευνήτρια ξαφνικών πλημμυρών Φατίμα Πιλόσου εξήγησε ότι σε τέτοιου είδους φαινόμενα η καταστροφική δύναμη δεν προέρχεται μόνο από το νερό.

Το ορμητικό ρεύμα παρασύρει χώμα, χαλίκια και τεράστιους βράχους, αυξάνοντας συνεχώς το βάρος και την ισχύ του καθώς κατεβαίνει την κοιλάδα.

Οι βράχοι μπορούν να καταστρέψουν κτίρια και γέφυρες που ενδεχομένως να άντεχαν μια συνηθισμένη πλημμύρα. Όταν το ρεύμα σταματήσει, η λάσπη και οι πέτρες σχηματίζουν μια εξαιρετικά πυκνή και βαριά μάζα, μέσα στην οποία η αναζήτηση εγκλωβισμένων γίνεται πολύ πιο δύσκολη.

«Η λάσπη απλώς θάβει ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

USGS: Δεν έγινε σεισμός – Η ίδια η κατολίσθηση προκάλεσε το σεισμικό σήμα

Ένα κρίσιμο νέο στοιχείο ανέτρεψε τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της καταστροφής.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι σεισμός μεγέθους 4,4 είχε σημειωθεί λίγο πριν από τις πλημμύρες και εξεταζόταν το ενδεχόμενο να είχε προκαλέσει κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα πάγου και βράχων.

Ωστόσο, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) διευκρίνισε πλέον ότι δεν σημειώθηκε σεισμός, αναφέρει το BBC.

Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η σεισμική ενέργεια προκλήθηκε από την ίδια την τεράστια κατολίσθηση, η οποία ήταν τόσο ισχυρή ώστε καταγράφηκε από τα σεισμολογικά όργανα σαν σεισμικό γεγονός μεγέθους περίπου 5,2.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση ειδικών του International Centre for Integrated Mountain Development, πιθανότατα σημειώθηκε κατάρρευση τεράστιας μάζας βράχων και πάγου στο Νεπάλ, η οποία έφραξε τον ποταμό Lhende.

Η δημιουργία αυτού του φυσικού φράγματος και η μετέπειτα κατάρρευσή του θεωρείται πιθανός μηχανισμός για την αιφνίδια απελευθέρωση τεράστιου όγκου νερού προς τις χαμηλότερες περιοχές.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Φόβοι για δεύτερη πλημμύρα

Ο κίνδυνος παραμένει ενεργός. Ειδικοί και Αρχές προειδοποιούν ότι ένα ακόμη φράγμα από υλικά κατολίσθησης παραμένει πιο ψηλά στην κοίτη ποταμού, κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας.

Εάν αυτό καταρρεύσει, μπορεί να απελευθερωθεί ξανά ένα μεγάλο κύμα νερού, χώματος και βράχων προς τις ήδη πληγείσες περιοχές.

Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να απομακρυνθούν από τις όχθες των ποταμών Bhote Koshi, Trishuli και Narayani, ενώ ορισμένες κοινότητες σε χαμηλότερα σημεία μεταφέρονται προληπτικά σε ασφαλέστερες περιοχές.

Οι διασώσεις συνεχίζονται όλη τη νύχτα

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις του στρατού θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Συνολικά 1.697 μέλη προσωπικού έχουν αναπτυχθεί, ενώ ακόμη 656 βρίσκονται σε ετοιμότητα για πρόσθετες επιχειρήσεις.

Ευρύτερα, περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων πάνω από την περιοχή Τιμούρε αναμένεται να απομακρυνθεί με εναέρια μέσα το πρωί της Πέμπτης.

Σε αρκετές περιοχές, ωστόσο, η λάσπη και τα συντρίμμια δυσκολεύουν ακόμη και την προσέγγιση ελικοπτέρων και οχημάτων διάσωσης.

🔴 Les images en provenance du #Népal sont terrifiantes. Le séisme d’une magnitude de 4,4 qui s’est produit la nuit dernière au Tibet a déclenché des #avalanches de glace et des #glissements de terrain. Ils ont formé des embâcles sur les rivières de la région qui ont fini par… pic.twitter.com/XIdlQ76gii — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

Μεγάλο πλήγμα και στην ηλεκτροπαραγωγή

Η καταστροφή έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι έχουν πληγεί εγκαταστάσεις συνολικής παραγωγικής ισχύος περίπου 430 μεγαβάτ, μεταξύ των οποίων υδροηλεκτρικά και ηλιακά έργα.

Οι ζημιές έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ η απώλεια αυτής της παραγωγικής δυναμικότητας αποτελεί σημαντικό πλήγμα για μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υδροηλεκτρική ενέργεια.

Στο Θιβέτ «σοβαρές απώλειες»

Στην κινεζική πλευρά, το συνοριακό πέρασμα Gyirong στο Θιβέτ έχει επίσης πληγεί σοβαρά.

Κινεζικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η κατολίσθηση και οι πλημμύρες προκάλεσαν «σοβαρές απώλειες» στην περιοχή, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 265 αγνοούμενους.

Η Κίνα έχει ενεργοποιήσει επίπεδο έκτακτης ανάγκης II, το δεύτερο υψηλότερο στο σύστημα αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποστολή περίπου 30.000 ειδών πρώτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων σκηνές, σόμπες, ρούχα, κουβέρτες και πτυσσόμενα κρεβάτια, καθώς και χρηματοδότηση 120 εκατ. γιουάν για την αποκατάσταση.

Ο Σι Τζινπίνγκ διέταξε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων.

Ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτει σχεδόν 1 εκατ. ελβετικά φράγκα

Η IFRC ανακοίνωσε την αποδέσμευση σχεδόν 1 εκατ. ελβετικών φράγκων, περίπου 1,2 εκατ. δολαρίων, για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ να προχωρήσει άμεσα στην παροχή βοήθειας, στον επιχειρησιακό συντονισμό και στην τεχνική υποστήριξη.

«Η προτεραιότητα τώρα είναι να φτάσουμε στις πληγείσες κοινότητες και να βοηθήσουμε όσους έχασαν τα σπίτια τους, τραυματίστηκαν ή έχουν αποκοπεί», δήλωσε ο Φίσερ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι θα απαιτηθεί και μακροπρόθεσμη στήριξη, καθώς ολόκληρες κοινότητες και εμπορικές περιοχές έχουν καταστραφεί.

Ο ΠΟΥ στέλνει επείγουσα ιατρική βοήθεια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κινητοποιήσει και αποστείλει βασικές επείγουσες ιατρικές προμήθειες στο Νεπάλ, προκειμένου να ενισχύσει την περίθαλψη των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι ομάδες του Οργανισμού θα παρέχουν ιατρική φροντίδα επί τόπου στις πληγείσες κοινότητες.

Παράλληλα, εξέφρασε «τον μεγαλύτερο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη» του προς τους διασώστες και το προσωπικό πρώτης γραμμής που συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και περίθαλψης.

My thoughts are with the people impacted by the flash flood and mudslide that hit the Nepal-China border this morning.@WHONepal has mobilized and dispatched essential emergency medical supplies, and provide field-level care to the affected communities. My greatest respect and… https://t.co/bP46eLSWEs — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 26, 2026

Η Ινδία σε επιφυλακή – Φόβοι για κύματα τριών μέτρων

Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό και στην Ινδία, ιδιαίτερα στην πολιτεία Μπιχάρ, νότια του Νεπάλ.

Οι Αρχές έχουν εντείνει την παρακολούθηση αναχωμάτων, τις νυχτερινές περιπολίες και την ανάπτυξη ομάδων έκτακτης ανάγκης, λόγω του κινδύνου πλημμύρας στον ποταμό Gandak.

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να εμφανιστούν κύματα ύψους έως και τριών μέτρων, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο εκκένωσης εφόσον απαιτηθεί.

Η Ινδία απέστειλε παράλληλα 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, με προσωρινά καταλύματα, κουβέρτες, κιτ υγιεινής, ηλιακούς φανούς και φάρμακα.

Διεθνής κινητοποίηση για τους αγνοούμενους

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στηρίξει το Νεπάλ, καθώς 24 Καναδοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές Αρχές για τους 33 Βρετανούς που αγνοούνται, ενώ έχει καλέσει τους πολίτες της στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η περιοχή είχε πληγεί και πέρυσι

Η περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Κίνας είχε βρεθεί αντιμέτωπη με φονικές πλημμύρες και τον Ιούλιο του 2025.

Τότε, πλημμύρα στον Bhote Koshi είχε σκοτώσει εννέα ανθρώπους και αφήσει 24 αγνοούμενους, ενώ είχε παρασύρει και τη λεγόμενη «Γέφυρα της Φιλίας» που συνέδεε Νεπάλ και Κίνα, διακόπτοντας για μήνες το εμπόριο και τις μεταφορές.

Η περσινή καταστροφή είχε συνδεθεί με την απότομη εκκένωση παγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα Ιμαλάια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της θερμοκρασίας, στην υποχώρηση των παγετώνων και στα ολοένα συχνότερα ακραία φαινόμενα.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed. horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

«Σαν σκηνή από ταινία»

Ο Νεπαλέζος δημοσιογράφος Σουρέντρα Φουγιάλ χαρακτήρισε τις πλημμύρες μία από τις χειρότερες καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, λέγοντας ότι οι εικόνες θυμίζουν «κάτι βγαλμένο από ταινία», αναφέρει το Sky News.

Όμως για τους κατοίκους των κοιλάδων των Ιμαλαΐων, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή: χωριά έχουν εξαφανιστεί, οικογένειες αναζητούν συγγενείς τους και οι διασώστες συνεχίζουν να σκάβουν μέσα σε τόνους λάσπης, ενώ πάνω από την περιοχή εξακολουθεί να αιωρείται ο φόβος ότι ένα δεύτερο κύμα μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή.