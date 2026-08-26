Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Πέντε καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχε κάνει η 44χρονη – Ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για 3 χρόνια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους στη Διαλαμπή, παρουσία των δύο από τα τρία παιδιά τους. Ο άνδρας στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε και κατανάλωσε πετρέλαιο, ενώ πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Το έγκλημα σημειώθηκε περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν στο σπίτι βρίσκονταν ο 53χρονος, η 44χρονη, η 16χρονη κόρη τους και ο 19χρονος γιος τους. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν στη Θάσο, είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Ο 53χρονος επιτέθηκε στην 44χρονη με μαχαίρι, καταφέροντάς της δύο χτυπήματα στον λαιμό, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη ήταν εκείνη να τηλεφώνησε στην Αστυνομία και να ανέφερε ότι ο πατέρας της είχε σκοτώσει τη μητέρα της, ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα xronos.gr o 19χρονος γιος του ζευγαριού ήταν αυτός που μετέφερε τη μητέρα του στο Νοσοκομείο.

Το επόμενο πρωί θα πήγαιναν σε δικηγόρο για το διαζύγιο

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους έξι μήνες και, σύμφωνα, το πρωί της Πέμπτης επρόκειτο να επισκεφθεί δικηγόρο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την αίτηση διαζυγίου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή ο 53χρονος γνώριζε τόσο ότι η 44χρονη θα επέστρεφε στο χωριό για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης τους

Οι καταγγελίες και η ψυχιατρική παρακολούθηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία για το παρελθόν του 53χρονου και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Η 44χρονη είχε υποβάλει το 2022 μήνυση σε βάρος του για απειλή, ενώ σύμφωνα με το Mega είχαν γίνει συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία, στις οποίες φέρονται να είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με το Mega, ο 53χρονος λάμβανε τα τελευταία τρία χρόνια φαρμακευτική αγωγή, ενώ με εισαγγελική παρέμβαση είχε οριστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο. Η 44χρονη, μάλιστα, είχε ζητήσει από την Εισαγγελία τη νοσηλεία του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο άμεσα τα ψυχιατρικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε.

Ωστόσο, η νοσηλεία του δεν είχε κριθεί απαραίτητη. Άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 44χρονης ανέφεραν επίσης ότι η ίδια έλεγε πως ο 53χρονος τη ζήλευε παθολογικά.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026), εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα, αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες, καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.»