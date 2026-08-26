Σέρρες: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη

Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Πρώτη Σερρών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 8:40. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αμφίπολης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών .