Τραγωδία σε κρουαζιερόπλοιο: Επιβάτης έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε την τελευταία νύχτα του ταξιδιού

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Τραγική κατάληξη είχε η τελευταία νύχτα μιας τετραήμερης κρουαζιέρας στην Καραϊβική, όταν επιβάτης του Norwegian Getaway έπεσε από μπαλκόνι ανώτερου καταστρώματος και έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Αυγούστου, ενώ το πλοίο βρισκόταν στην τελευταία νύχτα του ταξιδιού του πριν επιστρέψει στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ανακοινώθηκε ότι το άτομο έπεσε από τον 10ο όροφο και κατέληξε σε διάδρομο του Deck 7, στην αριστερή πλευρά του πλοίου, σύμφωνα με το People.

Οι Αρχές του Μαϊάμι ενημερώθηκαν τα ξημερώματα της 24ης Αυγούστου και ξεκίνησαν έρευνα για τον θάνατο.

«Το πλήρωμα αντέδρασε αμέσως»

Σε ανακοίνωσή της, η Norwegian Cruise Line επιβεβαίωσε ότι επιβάτης έπεσε από το μπαλκόνι του σε χαμηλότερο κατάστρωμα.

«Το πλήρωμά μας αντέδρασε αμέσως και παρείχε μέτρα υποστήριξης της ζωής, όμως ο επιβάτης δεν επέζησε», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος.

Επιβάτης που βρισκόταν στο πλοίο ανέβασε στο TikTok εικόνες από το σημείο, αναφέροντας ότι μέλη του πληρώματος είχαν καλύψει τη σορό με μουσαμά.

#death #cruiseship #cruiselife @cruiseshiplawyer We report on a tragic incident aboard the Norwegian Getaway where a male passenger fell from his balcony and died after hitting a lower deck. We discuss the role of alcohol in such incidents, based on our experience investigating overboard cases, and ask viewers whether cruise lines should inform passengers about onboard tragedies. We report on a tragic incident aboard the Norwegian Getaway where a male passenger fell from his balcony and died after hitting a lower deck. We discuss the role of alcohol in such incidents, based on our experience investigating overboard cases, and ask viewers whether cruise lines should inform passengers about onboard tragedies. #cruise #fall @Norwegian Cruise Line ♬ original sound – Spencer Aronfeld

Έρευνα από τις Αρχές του Μαϊάμι

Το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ διερευνά την υπόθεση ως «μη κατηγοριοποιημένο θάνατο».

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της περιοχής αναμένεται να καθορίσει τόσο την ακριβή αιτία όσο και τις συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του επιβάτη ή για το τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης.

Η τελευταία νύχτα της κρουαζιέρας

Το Norwegian Getaway πραγματοποιούσε τετραήμερη κρουαζιέρα με αφετηρία και τερματισμό το Μαϊάμι.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Φλόριντα στις 21 Αυγούστου και είχε επισκεφθεί το Νασάου στις Μπαχάμες και το Great Stirrup Cay, ιδιωτικό νησί της Norwegian Cruise Line.

Επέστρεψε στο PortMiami στις 24 Αυγούστου, λίγες ώρες μετά το περιστατικό.